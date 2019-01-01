سييرا يؤجل كشف أسماء الأجانب أمام العهد اللبناني

الاتحاد يواجه العهد اللبناني في البطولة العربية

عبده الليثي فيسبوك تويتر

قرر التشيلي لويس سييرا المدير الفني لاتحاد جدة السعودي تأجيل الكشف عن أسماء الأجانب في لقاء العهد اللبناني خلال منافسات البطولة العربية.

ويلعب الاتحاد غدًا السبت أمام العهد اللبناني في إياب دور الـ32 من منافسات كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال خاصًة وأنه حقق الفوز في الذهاب.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية، اليوم الجمعة، أن سييرا قرر تأجيل الكشف عن الإعلان عن الخمسة أسماء قبل خوض المباراة.

واصطحب سييرا 6 لاعبين لقائمة المباراة قبل الإعلان عن القائمة النهائية أي من المقرر أن يستبعد لاعبًا واحدًا قبل مواجهة العهد.

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وأشارت التقارير أن الأقرب للخروج من قائمة الاتحاد أمام العهد اللبناني هو فيشيو لأنه شارك في العديد من المباريات مع الاتحاد ويحتاج إلى راحة.

ويسعى الاتحاد لتأكيد صعوده للدور المقبل للمنافسة على لقب البطولة في الموسم الحالي، من أجل زيادة ثقة اللاعبين بعد السقوط في الموسم الماضي.