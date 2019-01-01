سييرا: هدفنا مواصلة صدارة المجموعة بالفوز على لوكوموتيف

مدرب اتحاد جدة يتحدث عن مواجهة لوكوموتيف

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد التشيلي خوسيه سييرا، مدرب فريق الاتحاد السعودي، على أنه يتطلع لمواصلة صدارة المجموعة، ولن يلعب فريقه إلا للانتصار.

سييرا قال خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي: "ثقتي كبيرة في جميع عناصر الفريق، وقدرتهم على ترجمة الفرص، والخروج بالعلامة الكاملة".

مدرب اتحاد جدة تابع: "فرصة لوكوموتيف في التأهل، تتمثل في التفوق خلال المباريات المتبقية، وهذا سيضيف للقاء الغد تنافسًا كبيرًا".

🎙️سييرا مدرب الاتحاد: نتطلع لمواصلة صدارة المجموعة وغدًا لن نلعب لغير الفوز، سنتبع أسلوب هجومي.



(@ittihad :📸) pic.twitter.com/gTWQmy1C8L — موقع قول السعودي (@GoalSA) April 21, 2019

المدرب التشيلي أردف: "نلعب مبارياتنا بأسلوب هجومي، لأننا نبحث عن الانتصار في كل مباراة، والجوانب الدفاعية ستصبح أفضل مع الوقت".

واختتم سييرا تصريحاته قائلًا: "نملك جماهيرية كبيرة في كل مكان، ونحن فريق كبير لا نخشى اللعب أمام الأندية الجماهيرية على ملعبها".

الاتحاد سيحل ضيفًا مساء غدٍ الأثنين على فريق طشقند، بالجولة الرابعة ضمن منافسات المجموعة الثانية ضمن منافسات دوري أبطال آسيا.