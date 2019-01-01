سييرا: قدمنا مباراة جيدة ولم نستغل الفرص للفوز على الأهلي

سييرا يعود لاتحاد جدة مرة أخرى

عبده الليثي فيسبوك تويتر

تحدث لويس سييرا، المدير الفني لاتحاد جدة، عن التعادل أمام الأهلي، ضمن منافسات الدوري السعودي، بهدف لكل فريق في الديربي.

وكان سييرا قد عاد إلى اتحاد جدة مرة أخرى، وقادهم في أول لقاء أمام الأهلي، ضمن منافسات الجولة الـ22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال سييرا في تصريحات صحفية: "سعيد جدًا بالعودة إلى الاتحاد مرة أخرى، ودخلنا مواجهة الأهلي وتملكنا رغبة الفوز وتحقيق الثلاثة نقاط".

وأضاف: "مستوى الفريقين كان متساويًا في المباراة، وجاءت لنا بعض الفرص للتسجيل بعد التعادل، ولكن لم نتمكن في استغلالها لإحراز هدف".

وتابع سييرا: "ننتظر عودة اللاعبين المصابين، سيدعمون الفريق بقوة خلال المباريات المقبلة، لتحقيق الفوز في الفترة المقبلة من الدوري".

إقرأ أيضًا - فيديو - هل سينافس على بوشكاش؟ عمر السومة يسجل هدفًا خرافيًا

ويتواجد الاتحاد في المركز قبل الأخير من الدوري السعودي للمحترفين، بعد موسم شهد الكثير من التقلبات بين أروقة العميد وتغير المدربين.