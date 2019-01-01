سييرا: قدمنا أداءً مثاليًا أمام النصر

فهد المولد قاد اتحاد جدة لخطف ثلاث نقاط ثمينة من فم العالمي

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

يرى التشيلي لويس سييرا؛ المدير الفني لاتحاد جدة السعودي، أن فريقه كان بإمكانه إنهاء مواجهة النصر مبكرًا لصالحه إلا أن إهدار الفرص عابه، مؤكدًا أحقيته بالفوز.

مع اقتراب المباراة من نهايتها، سجل فهد المولد هدف الفوز للعميد في الدقيقة 88، لينتصر فريقه بثلاثية مقابل هدفين، على استاد الملك فهد الدولي، ضمن الجولة الـ27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وقال سييرا، خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "قدمنا مباراة كبيرة أمام فريق قوي من الناحية الدفاعية والهجومية، وكان بإمكاننا أن ننهي المباراة بفوزنا مبكرًا من خلال الفرص التي أتيحت لنا، لكننا لم نستثمرها".

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وأضاف: "استحققنا الانتصار بعد الأداء المثالي والإصرار، الذي ظهر على اللاعبين، لذلك أهنئهم على هذه المباراة الكبيرة، ونتمنى مواصلة مشوارنا بالانتصارات".

يذكر أن الاتحاد كان متقدمًا بهدفي بريوفيتش في الدقيقتين 32 و43 إلا أن العالمي عاد وأدرك التعادل بهدفي عبد الرزاق حمد الله في الدقيقتين 69 و74، لكن أنهى المولد المباراة لصالح الاتحاد في الوقت القاتل.

الفوز رفع رصيد العميد إلى النقطة 28 مرتقيًا إلى المركز الـ12 بجدول الترتيب، لكنه أزاح النصر من على صدارة جدول الترتيب إلى الوصافة برصيد 61 بفارق نقطتين عن الهلال، صاحب الصدارة.