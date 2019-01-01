سييرا: فخور باللاعبين وهذا ما يعيبنا

اتحاد جدة في الصدارة بفوز قاتل أمام لوكوموتيف

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعرب التشيلي لويس سييرا؛ المدير الفني لاتحاد جدة السعودي، عن فخره بما قدمه لاعبيه خلال مواجهة لوكوموتيف الأوزبكي، مؤكدًا أن فريقه نجح في السيطرة على مجريات اللقاء.

العميد خطف فوزًا صعبًا في الوقت القاتل أمام الفريق الأوزبكي، بثلاثية مقابل هدفين، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

وقال سييرا، خلال المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "اقتسمنا السيطرة على مجريات الشوط الأول مع لوكوموتيف، لكننا نجحنا في السيطرة بشكل كامل على الشوط الثاني، وأنا سعيد بأداء اللاعبين وفخور بما قدموه خلال المباراة".

لا للحضور الجماهيري وآسيا لعبتنا - ردود أفعال فوز اتحاد جدة أمام لوكوموتيف

وعن عودة الفريق الأوزبكي في المباراة وتسجيل هدفين، علق: "دائمًا ما نتقدم بالنتيجة ثم يعود الفريق الخصم، هذا ما يعيبنا، وسنسعى لمعالجته خلال الفترة المقبلة".

التشيلي اختتم: "أشكر جماهير الاتحاد على وفائهم للنادي ومحبتهم لي، كنا نتمنى حضورهم وتواجدهم معنا".

يذكر أن الفوز أبقى الاتحاد على صدارة المجموعة الثانية برصيد ست نقاط متفوقًا بفارق الأهداف عن الوحدة الإماراتي، صاحب الوصافة، بينما تجمد رصيد الفريق الأوزبكي عند النقطة الثالثة في المركز الثالث.