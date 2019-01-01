سييرا عن هدف عمر السومة: لا نستطيع سوى الوقوف والتصفيق له

مدرب الاتحاد يشيد بأداء لاعبيه

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد خوسيه سييرا، المدير الفني لفريق نادي الاتحاد، على أنه سعيد جدًا بالعودة مجددًا إلى العميد، موجهًا الشكر إلى جماهير ناديه.

سييرا قال خلال المؤتمر الصحفي عقب مباراة ديربي جدة أمام الأهلي: "قدمنا مباراة كبيرة خلال الشوط الثاني من لقاء الأهلي، وكنا قريبين من تحقيق الفوز".

وتابع: "هدفي كان تحقيق الفوز على الأهلي، وذلك من أجل بداية قوية، ولكنني سأعمل مع اللاعبين بقوة على تخطي هذه المرحلة، والهروب من قاع الدوري".

المدرب التشيلي واصل: "أنا سعيد بما قدمه اللاعبين، وخلال المباريات المقبلة ستكون أفضل بدعم جماهيرنا التي تساند وتؤازر الفريق في أصعب الظروف".

خوسيه سييرا أردف: "هناك العديد من الإيجابيات بعد لقاء الأهي، وأشعر أن هناك تحسن كبير، والنقطة ستكون بداية لتحقيق الانتصار في المواعيد القادمة".

سييرا مدرب #الاتحاد: "قدمنا مباراة كبيرة وكان بالإمكان أكثر مما كان، ولكن هدف السومة الاستثنائي لا نستطيع أن نفعل معه شيء سوى أن نقف ونصفق له". 👏👏 @omaralsomah pic.twitter.com/QAlUf731kX — موقع قول السعودي (@GoalSA) March 1, 2019

وتحدث مدرب الهلال عن الغيابات حيث قال: "لعبنا مباراة اليوم بدون بعد العناصر المميزة، مثل عبد العزيز البيشي ومروان داكوستا وجاري رودريجيز وسانوجو، وبعد عودتهم ستكون الأمور أفضل".

واختتم سييرا تصريحاته متحدثًا عن هدف عمر السومة، حيث قال: "لا نستطيع أن نفعل شيء سوى أن نقف وصفق له".

الأهلي تعادل مع الاتحاد بهدف لمثله، باللقاء الذي جمع بينهما بالجولة 22 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.