سييرا: أهنئ اللاعبين على الأداء الرجولي

مدرب الاتحاد ينهال بالمديح على لاعبيه بعد الفوز على الباطن

فيسبوك تويتر محمد عماد

انهال لويس سييرا المدير الفني لفريق الاتحاد بالمديح على لاعبيه بعد الفوز على الباطن برباعية مقابل ثلاثية في المباراة التي أقيمت في إطار مباريات ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وقال سييرا في تصريحاته عقب المباراة: "لم نبدأ المباراة بشكل جيد أو السيطرة من البداية، ولكني أهنئ اللاعبين على الفوز والأداء الرجولي وردة فعلهم الإيجابية أثناء اللقاء".

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كما أضاف مدرب العميد: "المرحلة القادمة صعبة ولا تحتمل الانتقاد، على الجميع التكاتف من اجل الفوز وتحقيق الهدف المنشود، نحتاج للدعم والتحفيز من الجميع خلال المرحلة المقبلة".

وأكد سييرا في ختام حديثه على أن اللاعبين لديه سواسية، وسيسعى بكل جهده لإعطاء كل لاعب الفرصة التي يستحقها للمشاركة.

يشار إلى أن مباريات نصف النهائي من كأس خادم الحرمين الشريفين ستقام في الأسبوع الأخير من شهر إبريل الجاري.