سييرا: أنجزنا المهمة بنجاح وأشكر مجلس الإدارة على ثقته بي

الاتحاد تأهل لدور الـ16 بدوري الأبطال كوصيف مجموعته

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعرب التشيلي لويس سييرا؛ المدير الفني لاتحاد جدة السعودية، عن رضاه عن الفترة الماضية للفريق، مؤكدًا أنه ورغم الفشل في تصدر المجموعة بدوري أبطال آسيا إلا أنه في الأخير حقق المراد بالتأهل لدور الـ16.

العميد تعادل بالأمس أمام الوحدة الإماراتي بهدف لكل منهما، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

وقال سييرا، خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "كنا نطمح لصدارة المجموعة، لكننا أنجزنا المهمة بالتأهل، خاصة وأن مواجهة الوحدة كانت في غاية الصعوبة، لذلك أنا سعيد بما قدمه اللاعبين من مجهود عالٍ".

اتحاد جدة يكرم إسماعيل مطر خلال مواجهة الوحدة

وأضاف: "بذلنا مجهودًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، وحققنا أهدافنا بالتأهل في آسيا واحتلال مركز متقدم في الدوري".

التشيلي اختتم: "أشكر النادي ومجلس الإدارة على ثقتهم بي في هذه الظروف الصعوب، وأشكر اللاعبين على كل ما قدموه، فهم السبب الرئيس في كل النتائج الإيجابية التي تحققت".

يذكر أن التعادل أهل العميد للدور المقبل كثاني المجموعة برصيد 11 نقطة، بينما تصدر العنابي بـ13 نقطة.