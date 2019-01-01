سييرا أمام المساءلة باتحاد جدة

العميد عاد للهزائم بعد انتصارين متتاليين

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أثارت الهزيمة التي تلقاها اتحاد جدة أمام الفيصلي استياء مجلس إدارة النادي برئاسة لؤي ناظر، خاصة وأن الفريق كان متقدمًا بثنائية وهُزم في النهاية.

العميد كان متقدمًا بهدفين حتى الدقيقة 31، لكنه استقبل ثلاثة أهداف في الدقائق 42 و72 و90+1، ليخسر اللقاء، الذي أقيم على ملعب المجمعة الرياضية، ضمن الجولة الـ25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

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ووفقًا لصحيفة "الرياضية" فإن مجلس الاتحاد اجتمع مع سييرا وناقشه حول خياراته الفنية بالمباراة، وأسباب ضياع الفرص وحول تغييراته.

الهزيمة أوقفت انتصارات العميد، حيث كانت المرة الأولى منذ بداية الموسم يحقق الاتحاد الفوز في مباراتين متتاليتين، لكن الفيصلي أوقفه.

وتجمد رصيد كتيبة سييرا عند المركز الـ13 برصيد 22 نقطة، بينما يأتي الفيصلي سادسًا بـ36 نقطة.