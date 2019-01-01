سينسي يجتاز الفحوصات الطبية في إنتر

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

اجتاز النجم الإيطالي الشاب ستيفانو سينسي الفحوصات الطبية بنجاح تمهيدًا لانتقاله إلى نادي إنتر.

وخضع سينسي للفحوصات الطبية اليوم في مدينة ميلانو تمهيدًا للإعلان الرسمي عن انتقاله إلى النيراتزوري.

ومن المفترض أن يتم الإعلان رسميًا عن انتقال ستيفانو سينسي إلى صفوف إنتر مساء اليوم الثلاثاء.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) July 2, 2019

وحسب المصادر الصحفية فإن الصفقة ستكون بنظام الإعارة مع أحقية الشراء بعد نهاية الموسم المقبل.

وستكلف الصفقة إنتر 5 ملايين يورو للإعارة وهي قيمة انتقال لاعبه سالا إلى ساسولو، و25 مليون يورو من أجل التعاقد النهائي.

رسميًا - يوفنتوس يعلن عن نجاحه في ضم رابيو بشكل مجاني

يذكر أن إنتر قد أعلن أمس تعاقده مع المدافع الدولي الأوروجوياني دييجو جودين وكذلك الظهير النمساوي الشاب فالنتينو لازارو.