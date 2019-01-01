سينسي بعد تصدر إنتر: الأفضل لم يأت بعد

لاعب وسط الأفاعي يَعد مشجعي النادي بالأفضل في قادم المواعيد

اعترف لاعب وسط الإنتر ستيفانو سينسي، بأن فريقه لم يصل بعد للمستوى الذي يُريده المدرب أنطونيو كونتي، وذلك بعد الفوز الشاق الذي تحقق على حساب أودينيزي بهدفه الوحيد في سهرة اليوم السبت.

وقال لاعب ساسولو السابق لشبكة DAZN بعد المباراة "بالطبع سعيد بهدفي، ومن المثير دائمًا أن أساهم في فوز فريقي، كان الشيء الأهم بالنسبة لنا تحقيق الفوز".

وأضاف "خضنا المباراة أمام خصم قوي، وكان ينبغي علينا أن نلعب بأريحية أكثر، بعد البطاقة الحمراء، لكن لسوء الحظ لم يحدث ذلك".

ويقصد سينسي البطاقة الحمراء التي تحصل عليها لاعب أودينيزي رودريجو دي بول، بعد تعديه على أنطونيو كاندريفا في الشوط الأول.

وختم حديثه المقتضب "علينا أن نتحسن أكثر في قادم المواعيد لنسجل المزيد من الأهداف، لكن بوجه عام نحن سعداء بالنتيجة، وبداية من غد سنبدأ التركيز على المباراة القادمة، هناك أهداف كثيرة للإنتر هذا الموسم، ونحن جميعًا نقاتل من أجل تحقيقها".

نورويتش سيتي 3-2 مانشستر سيتي

ريال سوسيداد 2-0 أتلتيكو مدريد

ليبزيج 1-1 بايرن ميونخ

فيورنتينا 0-0 يوفنتوس



ليلة سقوط الكبار في الدوريات الأوروبية ❌ pic.twitter.com/Mf87TyAI52 — جول العربي - Goal (@GoalAR) September 14, 2019

الجدير بالذكر أنه بهذا الانتصار، يكون فريق الأفاعي قد حقق العلامة الكاملة في أول 3 أسابيع من الدوري الإيطالي، ليعتلي صدارة البطولة بفارق نقطتين عن بطل آخر ثماني سنوات يوفنتوس، بعد تعادله بدون أهداف مع فيورنتينا بعد عصر اليوم.