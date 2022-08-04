سينتظران لبعد كأس العالم .. ناديان سعوديان يتنافسان على ضم رونالدو

يتنافس ناديان من الدوري السعودي من أجل الحصول على خدمات كريستيانو رونالدو.

مع اقتراب انطلاق الموسم الجديد في الدوريات الأوروبية الكبرى، يبدو من غير المرجح أن يحصل البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي على الخطوة التي يسعى إليها باللعب في أحد الأندية المتنافسة في دوري أبطال أوروبا.

ويبدو الآن أن أتلتيكو مدريد الإسباني هو آخر الأندية المتاحة أمام رونالدو، بعد صيف هو الأقسى على واحد من أعظم الهدافين في تاريخ كرة القدم.

ومع التصريحات المتكررة من مسؤولي أندية مثل تشيلسي الإنجليزي وبايرن ميونخ الألماني بعدم التحرك للتعاقد مع رونالدو، فإن "صاروخ ماديرا" أمامه خيارات قليلة للغاية للرحيل عن "أولد ترافورد" من بينها وفي مفاجأة مدوية، الدوري السعودي.

النسخة البرتغالية من شبكة "CNN" الإخبارية، أكدت في وقت سابق أن رونالدو تلقى عرضًا هائلًا من أحد الأندية السعودية تصل قيمته الإجمالية إلى 300 مليون يورو للتعاقد مع البرتغالي.

ما هي العروض السعودية الجديدة؟

شبكة "CBS Sports" الأمريكية أكدت أن الاهتمام الملموس الوحيد من أجل ضم رونالدو، جاء بالفعل من الدوري السعودي.

مصادر الشبكة كشفت أن هناك ناديين بالفعل في الدوري السعودي للمحترفين على استعداد لتقديم عروض مغرية للغاية للتعاقد مع رونالدو.

ولم تكشف الشبكة عن هوية الناديين بعد، لكن المنطق يؤكد أنهما من أكبر الأندية السعودية.

وحتى الآن، لم يقر أي من الطرفين بالهزيمة في سباق التعاقد مع قائد منتخب البرتغال، على الرغم من تأكيدات بأن اللاعب رفض هذه المقترحات بشكل نهائي.

لماذا رفض رونالدو العروض السعودية؟

من السهل رؤية منطق رونالدو هنا، حيث يسعى إلى الاستمرار في أوروبا خلال موسم 2022-23، من أجل الاستعداد بأفضل صورة ممكنة قبل كأس العالم 2022.

ويرغب رونالدو في المنافسة في دوري أبطال أوروبا خلال الموسم المقبل، وهو الأمر الذي لن يقدمه له مانشستر يونايتد.

الشبكة الأمريكية أكدت أنه إذا ما واصل رونالدو في مانشستر يونايتد حتى يناير 2023، فإن أحد الأندية السعودية التي تحاول التعاقد معه سيفتح أبوابه لضم رونالدو، وأن عرضهم سيظل على الطاولة بعد المونديال إذا ظل مستقبله دون حل.

ويأتي ذلك كله على الرغم من إصرار مانشستر يونايتد على استمرار رونالدو في الفريق خلال موسم 2022-23، وهو ما يبدو الأمر المرجح حتى الآن.