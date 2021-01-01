سيناريو مبابي يتكرر .. ريال مدريد قد يخسر كامافينجا لباريس سان جيرمان

الأزمة الاقتصادية تهدد أولويات النادي الإسباني

أصبح نادي ريال مدريد الإسباني، مهددًا بخسارة اللاعب الفرنسي إدواردو كامافينجا لصالح نظيره باريس سان جيرمان في الصيف.

فلورنتينو بيريز رئيس النادي الإسباني، يحضر الخطة الكاملة لتدعيم صفوف ريال، بالتعاون مع زين الدين زيدان مدرب الفريق.

خط الهجوم يمثل أولوية هامة لريال، وسط اهتمام كبير بالتعاقد مع إرلينج هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند وكيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان.

صحيفة "as" الإسبانية، أكدت أن خط وسط يمثل أولوية هامة أيضًا، لكن الأزمة الاقتصادية الحالية تجعل الأمور غاية في الصعوبة.

ريال يترقب موقف كامافينجا كهدف رئيسي في خط الوسط، لكن يجب عليه توفير الأموال قبل التقدم بعرض رسمي لضمه.

وفي حالة عدم الإسراع في الصفقة، ربما يفقد النادي الإسباني اللاعب صاحب الـ18 سنة لنظيره الفرنسي باريس سان جيرمان.

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ويشبه هذا السيناريو ما حدث لريال في صفقة كيليان مبابي، عندما اهتم به النادي وحاول ضمه، قبل أن يتدخل باريس لخطف الصفقة بفضل قوته المالية المعروفة.

الصفقة لن تكلف ريال الكثير من الأموال مثل ما حدث مع مبابي، حيث قد تصل إلى 40 مليون يورو، لكن الأمر قد يؤثر على الأولوية الهجومية.

ومن جانبه تحدث كامافينجا في تصريحات صحفية قائلًا لـ"Tout Le Sport":"رين هو الذي سمح لي بالبدء في سن الشباب وأنا مدين له".

وأشار اللاعب إلى أن المشروع الرياضي لأي فريق مهتم بالحصول على خدماته، سيكون العنصر الحاسم في تقرير مصيره خلال الفترة القادمة.

يذكر أن كامافينجا ظهر في 30 مباراة مع رين بكل البطولات هذا الموسم، ونجح في التسجيل مرة واحدة وصنع هدفين.