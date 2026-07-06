سيناريو عزل إنفانتينو متاح ولكن.. كيف يمكن إقصاء أكبر رأس في الاتحاد الدولي لكرة القدم؟

بسبب الضجة الهائلة التي أثيرت حول «تعليق» قرار إيقاف المهاجم الأمريكي فولارين بالوجون، أصبحت المطالبات برحيل رئيس الفيفا جياني إنفانتينو أقوى من أي وقت مضى. فلم يقتصر الأمر على مشجعي كرة القدم فحسب، بل إن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) وحتى الرئيس السابق للفيفا سيب بلاتر أعربوا عن انتقادات شديدة تجاه الوضع الحالي. لكن ما مدى واقعية هذا السيناريو؟

على الرغم من تزايد حدة الانتقادات الموجهة إلى إنفانتينو في السنوات الأخيرة، إلا أنه من الصعب للغاية في الواقع عزل رئيس الفيفا فعليًّا من منصبه. فقد انتُخب السويسري في عام 2016، ويشغل حاليًّا ولايته الثالثة التي تستمر حتى عام 2027.

من الناحية الرسمية، تكمن السلطة في يد مؤتمر الفيفا، حيث تتمتع جميع الاتحادات الوطنية الأعضاء بحق التصويت. ولا يمكن عزل الرئيس إلا من خلال مثل هذا المؤتمر، شريطة أن تنقلب الأغلبية ضده. وعادةً ما يجتمع هذا الجهاز مرة واحدة فقط في السنة، وإن كان من الممكن عقد اجتماع إضافي في حالات استثنائية.

يبدو هذا الإجراء واضحاً على الورق، لكنه في الواقع أكثر تعقيداً بكثير. فلتحقيق تغيير مبكر في السلطة، لا يتعين إجراء تصويت فحسب، بل يجب أيضاً حشد الدعم الكافي لإدراج هذا البند على جدول الأعمال أصلاً.

ويُنظر إلى دور الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) على وجه الخصوص على أنه حاسم في هذا الصدد. فالاتحاد الأوروبي لكرة القدم يمثل العديد من الدول والبطولات المؤثرة، لكنه لا يمتلك أصواتًا كافية لفرض تغيير في السلطة بمفرده. ولهذا الغرض، يلزم الحصول على دعم من قارات أخرى، مثل أفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية.

وهنا بالذات يكمن، حسب رأي النقاد، العائق الأكبر. فالعديد من الاتحادات الوطنية تعتمد مالياً على الفيفا، التي توزع مبالغ كبيرة من خلال الإعانات وبرامج التنمية. وهذا الاعتماد يجعل الولاء للرئيس الحالي قوياً في الغالب.

لذا، فإن أي «تحالف» محتمل ضد إنفانتينو يجب ألا يتشكل على الصعيد الرياضي فحسب، بل على الصعيد السياسي بشكل أساسي. ولن تتاح فرصة واقعية للتغيير في قمة الفيفا إلا عندما تتحد عدة قارات وتمارس ضغوطًا مشتركة.

لكن هذا السيناريو يبدو بعيد المنال في الوقت الحالي. على الرغم من الانتقادات المتزايدة والضجة الأخيرة حول بالوجون، والدور السلبي المحتمل للرئيس دونالد ترامب في هذا الصدد، لا يزال إنفانتينو يتمتع بدعم كافٍ داخل عالم كرة القدم العالمي لإنهاء ولايته حتى عام 2027 دون أي مشاكل.