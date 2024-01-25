سيناريوهان أحلاهما مُرّ.. ضربة قوية لتشافي بشأن نجم برشلونة!

المصائب تنزل تباعًا على رأس النادي الكتالوني..

اضطر أليخاندرو بالدي إلى مغادرة مباراة الكأس ضد نادي أتلتيك بعد عشرين دقيقة من المباراة بسبب إصابة في أوتار الركبة.

طلب الظهير الأيسر التغيير، بعد أن رأى نفسه لا يستطيع إكمال المباراة، وبدت تقاسيم الألم على ملامحه بما لا يبشر جمهور برشلونة بالخير.

ووفقًا لصحيفة "ماركا" فإنه في الوقت الحالي، هناك خلاف داخل برشلونة بين إخضاع اللاعب لعملية جراحية تعني انتهاء موسمه، أو اتباع علاج تحفظي دون تدخل جراحي لكنه قد يؤدي إلى التأخير وبالتبعية قد تتفاقم الإصابة في الأوتار.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

سيتم اتخاذ القرار في الساعات القليلة المقبلة ولكن من المهم معرفة المدة التي سيغيب فيها اللاعب عن برشلونة.

إذا اضطر بالدي إلى الخضوع لعملية جراحية، فسيكون موسمه قد انتهى عمليًا لأنه قد يغيب عن الملعب لمدة أربعة أشهر على أقل تقدير، وهذا من شأنه أن يؤثر أيضًا على احتمالية وجوده في كأس أوروبا مع منتخب إسبانيا الصيف المقبل.

أما إذا اتبع العلاج التحفظي فإن فترة الغياب لن تكون طويلة جدًا وقد يظهر بنهاية الموسم، هذا هو القرار الذي يجب على اللاعب اتخاذه بالتعاون مع الجهاز الطبي للنادي والمنتخب وبيئته بعد إجراء المزيد من الاختبارات ومعرفة ما لديه بشكل أكثر دقة.

على كل، سيتم اتخاذ القرار اليوم الخميس أو يوم غد الجمعة على أقصى تقدير، وبالنسبة لتشافي فهذه أخبار سيئة لأنه في هذه اللحظة ليس لديه أي ظهير أيسر في الفريق لأن ماركوس ألونسو خضع لعملية جراحية قبل بضعة أسابيع ولا يزال خارج الملعب.