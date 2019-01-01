سيميوني يُقيم موسمه بعد الخسارة من برشلونة

الأرجنتيني فاز بلقب وحيد الموسم الحالي

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

تحدث دييجو سيميوني في المؤتمر الصحفي، عقب نهاية اللقاء عن خسارة أتلتيكو مدريد أمام برشلونة، وتقلص فرصه في الفوز بلقب الدوري الإسباني.

وعلق الأرجنتيني على طرد كوستا: "في 11 مباراة حصلنا على 7 بطاقات حمراء، لابد أن هناك شيء خاطئ، لقد سألت الحكم لأن كوستا قال لي أنه لم يفعل شيئًا، لاعبين أخرين يقولون كلامًا ولا يتعرضون للطرد، ليس من أجل كوستا فقط".

وعن نهاية الموسم والمنافسة: "الموسم انتهى بأي طريقة، أقيمه بالفوز بالسوبر الأوروبي، وننافس على المركز الثاني، لست سلبيًا، أحب هذا، ولا ننسى أين نحن".

وواصل عن الاستحواذ" "لقد فزنا 5-0 باستحواذ 34%، ما يحتسب الأهداف، وليس الأرقام الأخرى".

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▪️ليونيل ميسي يتجاوز رقم كاسياس كأكثر لاعب حقق الفوز مع فريقه (335 انتصارا) في الدوري الإسباني عبر تاريخه 🔝 pic.twitter.com/dvq8iyClrf — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 6, 2019

وتابع عن الموسم الحالي: "تطور رودريجو، توماس، خيمينيز، قدموا موسم أكثر من رائع، نحن في لحظة صعبة ونعرف هذا، تلك المواقف تجعلنا أقوى، وعلينا جمع قوتنا مع المواهب التي نمتلكها".

وأتم عن الانتقادات الذاتية: "لم أقل أننا خسرنا بسبب الطرد، أريد أن ننافس حتى النهاية".

واتسع الفارق إلى 11 نقطة مع برشلونة، قبل 7 جولات على نهاية الليجا الإسبانية.