سيميوني يقر بفضل تحويله لمركز جريزمان

الاحترام المتبادل مستمر.. واللاعب اختار الوقت الصحيح بحسب التشولو.

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

وضع دييجو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد الخلاف بين الجماهير وبين أنتوان جريزمان جانباً، على خلفية رحيل الفرنسي إلى برشلونة بشكل أغضب إدارة النادي.

وقال سيميوني لصحيفة لا ناسيون:"أرقام أنتوان معنا ضخمة، لقد بات أحد الهدافين التاريخيين الخمسة في 5 أعوام فقط".

وأضاف:"حين أتى للحديث معي عن رحيله كنت أشعر بذلك مسبقاً. أعتقد أنه انتر اللحظة الأكثر مناسبة للبحث عن التحسن".

وأوضح:"إنه شاب ولديه الموهبة، إنه فتى استثنائي أحبه كثيراً، والطريقة الأمثل للحفاظ على هذا الشعور هو الاحترام، أتفهم أن البقية لديهم احتياجات".

وتابع:"حين أتى جريزمان لم يكن مهاجماً بل جناحاً على اليسار، وحين كنت أشركه كمهاجم كانوا يطالبوني بإرجاعه للطرف. ولكن لمااذا يلعب على الطرف إذا كان سريعاً؟ يمكنه اللعب في العمق، هو جيد بالرأس ولديه تسديدة جيدة، لماذا يلعب على الطرف"؟

يذكر أن جريزمان انتقل هذا الصيف إلى برشلونة مقابل 120 مليون يورو، عقب انخفاض الشرط الجزائي من 200 مليون يورو في الاول من يوليو.