سيميوني يعتذر عن احتفاله المثير للجدل أمام يوفنتوس

مدرب أتلتيكو مدريد يخرج عن صمته بعد احتفاله المثير للجدل أمام البيانكونيري

فيسبوك تويتر محمد عماد

أعرب دييجو سيميوني المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد عن اعتذاره لمن شعر بالإساءة من احتفاله بالأهداف أمام فريق يوفنتوس، وذلك في المباراة التي انتهت بالفوز لصالح كتيبة المدرب الأرجنتيني بثنائية مقابل لا شيء، والتي أقيمت على ملعب واندا ميتروبوليتانو يوم الأربعاء الماضي في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

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وقال سيميوني: "أنا لا أقدم اعتذارات وهذه طبيعتي، ولكني أود أن أعتذر هذه المرة لمن شعر بإساءة مني ليوفنتوس، كنت أعبر عن رجولة لاعبي الفريق ولكنها لم تكن بالشكل اللائق، لذلك أنا أعتذر عما قمت به اليوم".

كما رفض سيميوني انتقاد نجم يوفنتوس كريستيانو رونالدو عن إشارته لجماهير أتلتيكو مدريد بفوزه بدوري الأبطال خمس مرات وقال: "أتفهم مثل هذه الأمور لأنني كنت لاعبًا".

يشار إلى أن سيميوني كان قد احتل وصافة دوري أبطال أوروبا في مناسبتين.