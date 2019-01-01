النتائج المباشرة
الدوري الاسباني الدرجة الأولى

سيميوني يعتذر عن احتفاله المثير للجدل أمام يوفنتوس

التعليقات()
Getty Images
مدرب أتلتيكو مدريد يخرج عن صمته بعد احتفاله المثير للجدل أمام البيانكونيري

محمد عماد     فيسبوك      تويتر

أعرب دييجو سيميوني المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد عن اعتذاره لمن شعر بالإساءة من احتفاله بالأهداف أمام فريق يوفنتوس، وذلك في المباراة التي انتهت بالفوز لصالح كتيبة المدرب الأرجنتيني بثنائية مقابل لا شيء، والتي أقيمت على ملعب واندا ميتروبوليتانو يوم الأربعاء الماضي في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

مورينيو: عداوتي مع فينجر كانت ممتعة

وقال سيميوني: "أنا لا أقدم اعتذارات وهذه طبيعتي، ولكني أود أن أعتذر هذه المرة لمن شعر بإساءة مني ليوفنتوس، كنت أعبر عن رجولة لاعبي الفريق ولكنها لم تكن بالشكل اللائق، لذلك أنا أعتذر عما قمت به اليوم".

اختيارات المحررين

كما رفض سيميوني انتقاد نجم يوفنتوس كريستيانو رونالدو عن إشارته لجماهير أتلتيكو مدريد بفوزه بدوري الأبطال خمس مرات وقال: "أتفهم مثل هذه الأمور لأنني كنت لاعبًا".

يشار إلى أن سيميوني كان قد احتل وصافة دوري أبطال أوروبا في مناسبتين.

إغلاق