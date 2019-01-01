سيميوني يصف أسبوعه بالأسوأ منذ 2016

الأرجنتيني كان قد جدد تعاقده بنهاية الشهر الماضي

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

سقط أتلتيكو مدريد في فخ الخسارة أمام أتلتيك بلباو، بهدفين نظيفين، لتتقلص حظوظه في صراع صدارة الدوري الإسباني.

وتتزايد مشاكل الروخيبلانكوس، عقب الخسارة من يوفنتوس الإيطالي بثلاثية نظيفة، وتوديع دوري أبطال أوروبا من ثمن النهائي.

وتحدث دييجو سيميوني عن شعوره في المؤتمر الصحفي عن هزيمتي الأسبوع الحالي: "أنه الأسوأ منذ خسارة نهائي دوري الأبطال في ميلانو".

وعن المباراة والخسارة الثانية توالياً: "بعد مباراة سيئة في تورينو، من الصعب أن تُظهر خطورة وتبدأ مجددًا، الشوط الثاني كان مختلفاً، الفريق أظهر رغبته في الفوز والحصول على نقاط المباراة، سنحت لنا الفرص لكنهم كانوا أقوياء في أفعالهم".

وردًا على انتهاء صراع الدوري: "لقد اعتدنا على الضغط والمنافسة، أنه وقت التأمل، والنمو، نحن في مقعد جيد بالدوري بعد 7 أشهر، واتمنى أن نحافظ عليه".

وواصل: "في السنوات الأخيرة اعتدنا المنافسة على الألقاب وفي النهاية الآن نحن ننتظر برشلونة وماذا سيفعل، نحن بعيدين عن إمكانية الاقتراب من برشلونة، لكن الأمر لم يكن سهلاً بعد مباراة تورينو السيئة، لقد أظهر جريزمان وكوستا وموراتا التحسن".

أتلتيكو في مهب الريح 🔻

سيميوني يسقط مجددًا، هذه المرة في الدوري بهدفين نظيفين أمام بيلباو 🤷‍♂️ pic.twitter.com/5EYqAi1jIh — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 16, 2019

الجدير بالذكر أن أتلتيكو مدريد يظل ثانياً برصيد 56 نقطة بفارق 7 نقاط عن برشلونة المتصدر الذي يلتقي مع ريال بيتيس غدًا.