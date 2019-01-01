سيميوني يشيد بتقنية الفيديو بعد الفوز على جيرونا

مدرب أتلتيكو مدريد سعيد بالفوز على جيرونا وينهال بالمديح على تقنية الـ "فار"

فيسبوك تويتر محمد عماد

عبر دييجو سيميوني المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد عن سعادته بالفوز على ضيفه جيرونا بهدفين مقابل لا شيء، وذلك في المباراة التي استضافها ملعب واندا ميتروبوليتانو في إطار مباريات الأسبوع الثلاثين من الدوري الإسباني "الليجا".

كما أشاد المدرب الأرجنتيني بتقنية التحكيم بالفيديو التي احتسب بسببها الهدف الأول لفريقه.

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وقال مدرب الروخيبلانكوس: "لم يكن الهدف سيحتسب لولا تقنية الفيديو، المباراة كانت صعبة كما جرت العادة في المواجهة بين الفريقين في السنوات الأخيرة، قدمنا مباراة جيدة باستثناء دقائق البداية، جيرونا لعب أيضًا بشكل أقوى هجوميًا في الشوط الثاني".

بهذا الانتصار رفع فريق أتلتيكو مدريد رصيده إلى اثنتين وستين نقطة في وصافة جدول ترتيب فرق الليجا بفارق ثماني نقاط عن المتصدر برشلونة صاحب السبعين نقطة.