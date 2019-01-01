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سيميوني يركز على المباريات وليس سوق الانتقالات

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David Ramos
الأرجنتني لديه مهمة أمام جيرونا غدًا

إسلام أحمد    فيسبوك      تويتر

أصر المدير الفني الأرجنتيني دييجو سيميوني، على أن تركيزه منصب على مباريات أتلتيكو مدريد في الفترة المقبلة، وليس لديه القدرة في السيطرة على ما يحدث في سوق الانتقالات بيناير.

وتربط عدة تقارير إمكانية رحيل، لوكاس هيرنانديز لصفوف بايرن ميونيخ، وكذلك دييجو جودين لصفوف إنتر، في الشهر الجاري، وكذلك اقتراب ألفارو موراتا من العودة لإسبانيا عن طريق واندا ميتروبوليتانو.

ويلتقي أتلتيكو مدريد مع جيرونا في لقاء الإياب من كأس ملك إسبانيا والذي انتهت مباراة الذهاب، بهدف لكل فريق.

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سيميوني تحدث عن ميركاتو الروخيبلانكوس: "أعيش من التدريب للتدريب، مباراة تلو الأخرى، ويوم وراء الأخر، أركز على كيفية الفوز على جيرونا، والبقية ستأتي، لا يهم كيف تحلل أو لا تحلل تفكر أو لا تفكر، لا يهم ماذا يحدث، ما سيحدث سيحدث، هذة الحقيقة".

ورفض سيميوني الحديث عن إمكانية قدوم موراتا، وأثنى على مدافع دييجو جودين: "أهمية جودين لنا هي أمر واضح، اتمنى ان يستمر معنا، لأنه في مستوى جيد جدًا في المباريات الثلاثة الأخيرة".

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وينتهي عقد جودين بنهاية الموسم الجاري، ويحق التوقيع لأي نادي في صفقة انتقال حر بيناير الجاري والرحيل في الصيف المقبل، ووفقًا لعدة تقارير فإن إنتر الإيطالي الأقرب لضمه.

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