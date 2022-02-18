سيميوني يحسم الجدل حول مستقبله مع أتلتيكو مدريد

حسم دييجو سيميوني، المدير الفني لنادي أتلتيكو مدريد، الجدل المنتشر حول مستقبله مع الروخي بلانكوس، ورحيله عن صفوف الفريق بنهاية الموسم الحالي.

ماذا حدث بين سيميوني وأتلتيكو مدريد؟

انتشرت بعض التقارير الصحفية، التي تشير إلى اقتراب المدرب الأرجنتيني، من الرحيل عن صفوف أتلتيكو مدريد، بسبب تراجع النتائج في الفترة الأخيرة.

وأشارت التقارير الصحفية الإسبانية، إلى أن إدارة أتلتيكو، بدأت تفكر في البدائل، ويعد إرنستو فالفيردي، المدير الفني السابق لبرشلونة، هو الأوفر حظًا لتدريب الروخي بلانكوس.

ماذا قال سيميوني عن مستقبله مع أتلتيكو مدريد؟

وقال سيميوني في تصريحات صحفية، تقلتها صحيفة "آس" الإسبانية: "اجتمع مع الإدارة كل شهر مرة أو مرتين، ونتحدث عن كافة الأوضاع الجيدة والسيئة التي تحدث لنا خلال الموسم، يجب علينا أن نمضي قدمًا وهذا يحدث عندما نكون معًا".

وتابع: "لدي دافع للعيش كل يوم، ولدي الإمكانيات التي تجعلني أكون في الفريق الذي أحب، أتطلع معه إلى المستقبل، ولكن ليس من الضروري التحدث في العلن، نحن نتحدث في الأبواب المغلقة حول كافة الأمور".

ما هي مباراة سيميوني المقبلة مع اتلتيكو؟

وتعرض أتلتيكو للخسارة من ليفانتي في آخر مبارياته بهدف دون رد في الدوري الإسباني، وشدد سيميوني على أن الفريق تجاوز تلك المرحلة ويستعد بشكل جيد للمواجهة القادمة.

جدير بالذكر أن أتلتيكو مدريد، سيحل ضيفًا على أوساسونا مساء غد السبت ضمن مباريات الجولة الـ 25 من الدوري الإسباني.