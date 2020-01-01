سيميوني يتغنى بليفربول ويتحدث عن مقارنته بكلوب

سيميوني يكيل المديح لكلوب..

ألمح دييجو سيميوني، المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد الإسباني، إلى إمكانية مشاركة لاعبه دييجو كوستا أمام ليفربول، غدًا الثلاثاء، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وغاب كوستا، عن مباريات الأتلتي منذ إصابته بانزلاق في الرقبة، في منتصف نوفمبر الماضي.

وقال سيميوني، في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "كوستا يتحسن، أنه يتدرب بحماس كبير، وهو في قائمة الفريق لمباراة الغد".

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وأضاف المدرب الأرجنتيني: "سنواجه فريقًا رائعًا، ومُدرب جيدًا، من قبل مدير فني مختلف، ويملك خيارات عديدة مع قائمة اللاعبين التي يملكها".

وتابع: "كلوب يستطيع الاعتماد على الهجوم المرتد، ويمكنه اللعب عن طريق الاستحواذ، كما أنهم أقوياء للغاية في الكرات الهوائية، لقد بُني هذا الفريق على مدار 4 سنوات".

وأردف: "لقد تحسنوا حتى مع رحيل فيليب كوتينيو، كان الأمر يبدو وكأن الفريث سينهار بعد مغادرته، ولكن العكس هو ما حدث، إذ أصبحوا أقوى، وهذا يقول الكثير عن لاعبي ليفربول".

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وبسؤاله عن أوجه الشبه بينه ويورجن كلوب، مدرب ليفربول، أجاب: "هناك فروق دقيقة بالطبع، أتذكر عندما كان مدربًا لبوروسيا دورتموند، أنه فريق مشابه لنا في هذا الصدد".

وأردف: "قد نكون متشابهين من حيث الشدة والتنافسية، فهذه الفرق تُظهر شخصيتنا كمدربين، لكن لاعبي كرة القدم هم من يجعلون الفرق تقدم كرة قدم مختلفة، بالطبع".

وواصل: "نحن نتحدث طوال الوقت عن الفرق الرائعة، وليس لدي شك في أن ليفربول سيدخل التاريح كفريق عظيم، كونه فريق مختلف عن الفرق التي أعجبتنا في الماضي".

وأوضح نجم إنتر ولاتسيو السابق: "هذا الفريق أكثر قوة وقدرة على التكيف، وهذا يجعلني معجب بهم كخصم".

واستطرد: "أعلم أن الملعب سيعج غدًا بأنصار ليفربول، ولكني أثق حقًا في جماهير ولاعبي فريقي، أنها مباراة واحدة من شوطين والفرص متساوية بين الفريقين".

وأتم: "لا أرى أي تشاؤم من لاعبي أتلتيكو، فأنا أرى ما يعجبني أكثر من أي شيء آخر، وهو التفاؤل".