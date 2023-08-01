سيميوني يتحدث عن هدف برشلونة في الميركاتو ويؤكد: أريد انضمام مبابي إلى ريال مدريد!

المدرب الأرجنتيني يتطرق إلى العديد من الملفات

تطرق الأرجنتيني دييجو سيميوني إلى العديد من الملفات في حوار مع صحيفة "آس" الإسبانية، وصف فيه كرة القدم التي يقدمها فريقه أتلتيكو مدريد تحت إمرته بـ"الجيدة".

وتناول سيميوني العديد من الملفات في الميركاتو، وعلى رأسها ملف لاعبه جواو فيليكس، العائد من الإعارة في تشيلسي، والذي قال إنه يرغب في اللعب بألوان برشلونة، حيث أكد: "التركيز الأكبر على الفريق، من الطبيعي أن يقيم البقاء أو الرحيل، ولكن لا أحد أهم من النادي، لا أطلب منه سوى اللعب بقوة والتدريب الجيد، يملك أشياء جيدة كثيرة، ولكن إذا ما كان يمكنه النجاح في أتلتيكو مدريد خلال الفترة المقبلة فعليكم أن تسألوه هو ووكلاءه".

اضغط هنا لتحميل تطبيق TOD TV من متجر جوجل أو أبل



كما تطرق إلى الفرنسي أنطوان جريزمان، قائلًا إنه يحبه "كشخص وهناك علاقة قوية بيننا، وكلاعب أحب منه دائمًا أن يلعب بشكل جيد، إنه اللاعب الذي يجعل الفريق كله يلعب ويدير الوقت بشكل مثالي في الملعب، يمنحنا الكثير".

وتناول سيميوني ملف توقيع ريال مدريد المحتمل مع كيليان مبابي حيث قال: "سأحب ذلك، سيكون ذلك غير اعتيادي بالنسبة للدوري الإسباني ليظل الأفضل، لا أعتقد أن ريال مدريد يملك البراح المادي لتلبية كل المطالب، لكن من المؤكد أنه إن لم يأت العام الجاري، فسننافسه العام القادم".

كما أشار إلى الاختلاف بين مبابي والمهاجم إرلينج هالاند، حيث أشار إلى النرويجي "حيوان أهداف!" وأنه "مثالي كمهاجم رقم 9 يواجه المرمى، تطور السيتي تطلب وجوده، هالاند وصل ليؤكد على حصولهم على دوري أبطال أوروبا، أحيانًا تحتاج إلى لاعبين من تلك النوعية كي تضمن الحصول على الألقاب أكثر من اللعب بشكل جيد".

وأردف أن كرة القدم لا تعترف فقط بالأسماء حيث أشار إلى أن "أتلتيكو فاز بالدوري الإسباني في وجود ميسي وإنييستا وأليكسيس وتشافي وبوسكيتس ورونالدو وبيل وبنزيما، إنها كرة قدم، ليست أسماء فحسب".

كما أشاد بجهود المدرب تشافي هيرنانديز مؤكدًا أنه "يعرف جيدًا الطريق التي سلكها كي يقدم برشلونة مستواه الحالي" مشيدًا في الوقت ذاته بريال مدريد الذي بات أكثر تأنيًا فيما يتعلق بالصفقات".