سيميوني يؤيد اللعب في الولايات المتحدة الأمريكية

المدرب يتمنى أن يحل الهدوء في كتالونيا..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أعلن دييجو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد تأييده لمقترح نقل مباراة الفريق ضد فياريال إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال سيميوني:"سنلعب في بلاد العرب أو بوليفيا أو تركيا، سننافس أينما ذهبنا".

وعن الاضطرابات الكتالونية التي تسببت بتأجيل الكلاسيكو قال:"هناك بعض الأمور بشأن الموارد تصبح أهم من مباراة لكرة القدم".

وتابع:"نتمنى أن يحل الهدوء في برشلونة، ثم تأتي المباراة كأمر ثانوي".

وكان أتلتيكو وفياريال قد قدما بشكل رسمي رفقة رابطة الليجا، طلبات لخوض مباراتهما من الأسبوع السادس عشر للدوري في الولايات المتحدة.

ومن المنتظر أن تُقام المباراة في الثامن من ديسمبر في ميامي بولاية فلوريدا.