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الدوري الإسباني الدرجة الأولى

سيميوني: نحترم ميسي ولا نخشاه وسجلنا في كامب نو مباشر

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JAVIER SORIANO
تعرف على تصريحات سيميوني في المؤتمر الصحفي لمباراة برشلونة
    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

أكد دييجو سيميوني، المدير الفني لنادي أتلتيكو مدريد، أنّ سجل الروخي بلانكوس السلبي في ملعب "كامب نو" يجعله متفائلًا مشيرًا إلى احترام ليونيل ميسي، هداف برشلونة، وعدم الخوف منه.

أتلتيكو مدريد يحتل المركز الثاني في الدوري الإسباني  بفارق 8 نقاط عن برشلونة المتصدر.

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وقال سيميوني في المؤتمر الصحفي: "لم ننتصر من قبل في كامب نو وهذا حافز كبير للفريق لكي يقدم أفضل ما لديه ولكن تكون بطلًا عليك الفوز على منافسك المباشر وفي كامب نو".

وتابع: "لا نخشى ميسي ولكن نحترمه دون شك كما نتعامل مع برشلونة كفريق واحد ومدربه إيرنستو فالفيردي يقوم بعمل مميز في جميع البطولات".

وأوضح: "الركلات الحرة لميسي رائعة للغاية، إنّه لاعب مميز للغاية ويمتلك إمكانيات خارقة".

مدرب الروخي بلانكوس أشاد بما يقدمه فالفيردي مع برشلونة موضحًا أنّ النادي الكتالوني كان قريبًا من الثلاثية لو ما حدث في روما وتكرر مع أتلتيكو العام الحالي في تورينو ضد يوفنتوس.

وأردف: "ألفارو موراتا ودييجو كوستا على ما يرام من حيث المبدأ وربما يلعبان غدًا سويًا مع أنطوان جريزمان وربما لا. كل شيء وارد".

واختتم: "لا أستطيع القول إن كنت سألعب على الدفاع أو المبادرة الهجومية، سوف ندرس كل الخطط ونحاول تقديم الأفضل. لابد من اللعب لأجل الفوز".

ولم يحقق سيميوني أي انتصار على برشلونة في الدوري الإسباني ولكنّه فاز مرتين في دوري أبطال أوروبا كلاهما في فيسنتي كالديرون.

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