سيميوني: نحترم ميسي ولا نخشاه وسجلنا في كامب نو مباشر

تعرف على تصريحات سيميوني في المؤتمر الصحفي لمباراة برشلونة

أكد دييجو سيميوني، المدير الفني لنادي أتلتيكو مدريد، أنّ سجل الروخي بلانكوس السلبي في ملعب "كامب نو" يجعله متفائلًا مشيرًا إلى احترام ليونيل ميسي، هداف برشلونة، وعدم الخوف منه.

أتلتيكو مدريد يحتل المركز الثاني في الدوري الإسباني بفارق 8 نقاط عن برشلونة المتصدر.

وقال سيميوني في المؤتمر الصحفي: "لم ننتصر من قبل في كامب نو وهذا حافز كبير للفريق لكي يقدم أفضل ما لديه ولكن تكون بطلًا عليك الفوز على منافسك المباشر وفي كامب نو".

وتابع: "لا نخشى ميسي ولكن نحترمه دون شك كما نتعامل مع برشلونة كفريق واحد ومدربه إيرنستو فالفيردي يقوم بعمل مميز في جميع البطولات".

وأوضح: "الركلات الحرة لميسي رائعة للغاية، إنّه لاعب مميز للغاية ويمتلك إمكانيات خارقة".

مدرب الروخي بلانكوس أشاد بما يقدمه فالفيردي مع برشلونة موضحًا أنّ النادي الكتالوني كان قريبًا من الثلاثية لو ما حدث في روما وتكرر مع أتلتيكو العام الحالي في تورينو ضد يوفنتوس.

💢 أكثر من سجّلوا أهدافًا من ركلات حرة مباشرة في الدوريات الكبرى بـ المواسم الخمسة الأخيرة



20 - ميسي

11 -بيانيتش

9 - ديبالا

9 - باريخو

4 - كريستيانو رونالدو pic.twitter.com/jZpTc3GnBw — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 5, 2019

وأردف: "ألفارو موراتا ودييجو كوستا على ما يرام من حيث المبدأ وربما يلعبان غدًا سويًا مع أنطوان جريزمان وربما لا. كل شيء وارد".

واختتم: "لا أستطيع القول إن كنت سألعب على الدفاع أو المبادرة الهجومية، سوف ندرس كل الخطط ونحاول تقديم الأفضل. لابد من اللعب لأجل الفوز".

ولم يحقق سيميوني أي انتصار على برشلونة في الدوري الإسباني ولكنّه فاز مرتين في دوري أبطال أوروبا كلاهما في فيسنتي كالديرون.