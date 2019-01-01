سيميوني: من الصعب منافسة برشلونة وريال مدريد

تعرف على تصريحات سيميوني قبل مواجهة ريال بلد الوليد في الدوري الإسباني

أكد دييجو سيميوني، المدير الفني لنادي أتلتيكو مدريد، صعوبة منافسة برشلونة وريال مدريد في البطولات المحلية الإسبانية.

أتلتيكو مدريد يحتل المركز الثاني بفارق 9 نقاط عن برشلونة المتصدر، ويحتاج النادي الكتالوني لثلاث نقاط فقط للفوز بالليجا رسميًا.

وقال سيميوني في المؤتمر الصحفي لمباراة ريال بلد الوليد: "نلعب في دوري يضم منافسة قوية بين برشلونة وريال مدريد، ولا أعتبر ما نحققه مصدر للإحباط أو فشل بل بالعكس سيعد لأن طموحات وتطلعات الجمهور أصبحت أكبر".

وتابع: "نحاول تقديم أفضل ما لدينا في كل عام ونتمنى أن يتراجع برشلونة وريال مدريد ولا يكونوا في مستواهم لأجل الإنقاض على البطولات".

وحول الأسماء القريبة من الرحيل بانتهاء فترة العقد مثل فيليبي لويس وخوانفران وجودين، صرّح التشولو: "الأمر معقد، هؤلاء قدموا حياتهم للنادي ويستطيعوا اللعب في أفضل مستوياتهم لمواسم أخرى، وسوف يتم مراجعة كل العقود بنهاية الموسم".

"أعتذر لزوجتي وأعتذر لطبيبي، لم يعد باستطاعتي تحمل ذلك"



✍️ كلمات من الخطاب الوداعي لـ روبرت إنكه - الحارس الألماني الذي قرر إنهاء حياته بنفسه في العاشر من نوفمبر عام 2009



قبل هذا التاريخ هناك أشياء كثيرة لنحكيها، كلها دفعت بـ إنكه لهذا المصير



أهلًا بكم في #حكايات_جول 🤝 pic.twitter.com/b1TDb1fYGU — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 26, 2019

واختتم: "سنحاول الاستمرار في تقديم أفضل ما لدينا خلال السنوات المقبلة ولدينا خطة ومشروع يسير للأمام ويحقق نجاحات لم نتوقعها من قبل".

جدير بالذكر أنّ سيميوني حقق بطولة الدوري الإسباني وكأس الملك والسوبر المحلي والدوري الأوروبي والسوبر الأوروبي كما وصل لنهائي دوري أبطال أوروبا مرتين مع الروخي بلانكوس.