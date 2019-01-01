سيميوني: من الصعب تعويض جريزمان ورودري لن يرحل

تعرف على تصريحات سيميوني قبل مواجهة ليفانتي

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أكد دييجو سيميوني، المدير الفني لنادي أتلتيكو مدريد، عن امتنانه للفرنسي أنطوان جريزمان مؤكدًا صعوبة تعويضه، كما نفى شائعات رحيل رودريجو هيرنانديز.

جريزمان أعلن قراره بالرحيل بنهاية الموسم عن أتلتيكو مدريد في ظل اهتمام من برشلونة بالتعاقد معه.

وقال سيميوني في تصريحات بالمؤتمر الصحفي لمباراة ليفانتي في الجولة الأخيرة من الليجا: "في البداية نحن ممتنون لجريزمان لما قدمه في 5 سنوات لا أمتلك سوى الإشادة بما فعله ولا أحمل أي غضب أو حزن بسبب قراره بالرحيل".

وتابع: "لقد قدّم كل ما لديه لأجل النادي خلال السنوات الماضية وتطور معنا ومنحنا دفعة للأمام في العديد من المناسبات. علينا احترام قراره".

🔴🔵 تفاصيل الصفقة التبادلية بين أتلتيكو مدريد وإنتر ميلان لتعويض رحيل جريزمان 👇 pic.twitter.com/qgTGN0OqWv

— جول العربي - Goal (@GoalAR) May 17, 2019

مدرب الروخي بلانكوس أكد أنّ الفريق خسر مهاجمين مميزين أمثال دييجو كوستا وسيرجيو أجويرو وفيرناندو توريس ودييجو فورلان وغيرهم ومع ذلك استمر في المنافسة.

وأردف: "من الصعب إيجاد بديل لجريزمان، فهو لاعب يسجل 20 هدفًا كل موسم ويساهم في جلب البطولات، ولكننا سنحاول الاستمرار مهما حدث".

واختتم: "رودريجو مستمر معنا، إنّه يمتلك الرغبة في التطور وحجز مقعد أساسي خلال الفترة المقبلة ولا يوجد أي توجه للتخلي عنه في الصيف. الجميع يتحدث عن رحيله ولكن لا شيء مؤكد".

ووضع الروخي بلانكوس عددًا من الأسماء المرشحة لخلافة جريزمان آخرها جواو فيليكس من بنفيكا البرتغالي.

وبجانب برشلونة، فإن باريس سان جيرمان الفرنسي يسعى للتعاقد مع اللاعب مما قد يفتح الباب لانضمام نيمار إلى ريال مدريد.