سيميوني: مقارنة فيليكس مع رونالدو ظالمة

فيليكس تألق في الوديات مع أتلتيكو

فيسبوك تويتر هيثم محمد

رفض مدرب أتلتيكو مدريد دييجو سيميوني مقارنة نجم فريقه الجديد جواو فيليكس مع مواطنه ونجم يوفنتوس كريستيانو رونالدو، ووصفها بالظالمة.

وتألق فيليكس مع أتلتيكو مدريد في الوديات التحضيرية للموسم الجديد بعد انتقاله من بنفيكا مقابل قرابة 125 مليون يورو.

رونالدو وميسي وصلاح والبقية.. ماذا قدم مرشحو جائزة الأفضل؟

وقال سيميوني للصحافة: "لا أعتقد أن فيليكس يشبه كريستيانو، مقارنتهم معاً ظلم، أستمتع بمشاهدته يلعب منذ وصوله، يملك رؤية وتحكم رغم سنه الصغيرة".

وأضاف: "يعرف كيف يقرأ المباراة، سنرى كيف سيتطور ويصبح لاعباً أفضل وأقوى، أنا سعيد بكل اللاعبين الجدد، فيليبي وهيرموسو بالتحديد".

وأكمل الأرجنتيني: "الفريق ككل يعمل جيداً، نعمل معاً منذ 20 يوماً، ونطمح للتحسن وإدماج كل العناصر الجديدة".

بنزيما يهاجم منتقدي ريال مدريد

وفاز أتلتيكو مدريد على فريق نجوم الدوري الأمريكي في آخر وديات الفريق بمعسكره الاستعدادي بالولايات المتحدة.