سيميوني: ليس من اللائق أن أتحدث نيابة عن جودين

التشولو يشيد بقائده الأوروجوياني مع اقتراب رحيله..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أشاد دييجو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد بقائده دييجو جودين تزامناً مع أحاديث قرب رحيله بنهاية الموسم، رافضاً التصريح بشيء قبل أن يتحدث اللاعب بنفسه.

وقال سيميوني في مؤتمر صحفي:"لا أظن أنه من اللائق الحديث بالنيابة عنه، نحن نحب دييجو كثيراً، لقد منحنا الكثير في كل مباراة لعبها".

وأضاف:"مسيرته مميزة للغاية، نحن فخورون بقيادته لفريقنا وإذا كان يجب أن يقول شيئاً، أعتقد أنه من العدل أن يقوله هو وأن يتحدث اللاعب عن مستقبله".

وعن نقص الحافز بعد حسم لقب الليجا لصالح برشلونة في آخر 3 أسابيع قال:"لا يزال هناك 9 نقاط متبقية، صحيح أننا بحاجة لنقطة واحدة فقط من أجل ضمان المركز الثاني، ولكننا نلعب كل مباراة بنفس الطريقة ونريد الفوز ضد إسبانيول".

وأوضح:"حين ننافس، نحن نقاتل لنصل إلى أعلى شيء ممكن، ولكن إذا لم يكن ذلك ممكناً، يجب أن نحاول ضمان المركز الثاني وفقاً للمنطق".

يذكر أن أتلتيكو يبقى له 3 مواجهات ضد إسبانيول وإشبيلية وليفانتي تباعاً في الليجا.