سيميوني لن يهتم بنتيجة الكلاسيكو!

مدرب أتلتيكو مدريد دييجو سيميوني يرفض إعطاء الكلاسيكو أكبر من حجمه

فيسبوك تويتر محمد عماد

رفض المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني إعطاء الكلاسيكو أكبر من حجمه، وأصر على التركيز على مباراة فريقه أتلتيكو مدريد أمام ريال سوسيداد في الدوري الإسباني يوم الأحد في الأسبوع السادس والعشرين من عُمر المسابقة.

وقال مدرب الروخيبلانكوس: "في كل مرة أتلقى فيها هذا السؤال (الاهتمام بنتيجة الكلاسيكو)، والإجابة سهلة وهي علينا أن نفكر في أنفسنا".

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كما أضاف سيميوني: "في حالة عدم فوزنا على ريال سوسيداد في ملعب أنويتا فلن نستفيد أي شيء من نتيجة الكلاسيكو".

ويأمل أتلتيكو مدريد صاحب الوصافة في تقليص الفارق مع برشلونة المتصدر إلى سبع نقاط في حال خسارة البلوجرانا أمام ريال مدريد وفوزهم على ريال سوسيداد، أو تعزيز المركز الثاني في حال خسارة ريال مدريد.

يشار إلى أن ريال مدريد يحتل حاليًا المركز الثالث في جدول ترتيب فرق الليجا بفارق نقطتين عن جاره اللدود ريال مدريد.