سيميوني: لا مكان لرونالدو مع ميسي ومارادونا!

أعرب دييجو سيميوني عن اعتقاده بأن ليونيل ميسي ودييجو مارادونا سيكونان قادرين على اللعب معًا في تشكيل واحد

أعرب مدرب أتلتيكو مدريد دييجو سيميوني عن اعتقاده بأن ليونيل ميسي ودييجو مارادونا سيكونان قادرين على اللعب معًا في تشكيل واحد، لكن إضافة كريستيانو رونالدو إلى التشكيل ستكون "مستحيلة".

ويستمر الجدل حول من يمكن أن يحظى بلقب أفضل لاعب في التاريخ ، مع وجود نجمين أرجنتينيين في الخليط

حيث تذوق مارادونا مجد كأس العالم في قمة تألقه،كما ألهم نابولي للفوز بلقبي دوري إيطالي.

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واتبع ميسي تلك الخطوات اللامعة في الفوز بستة كرات ذهبية وجوائز لا حصر لها على مدار حياته المهنية كرجل نادٍ واحد في برشلونة.

والمنافس الوحيد للاقتراب منه في العصر الحديث هو رونالدو مهاجم يوفنتوس ، حيث أعاد البرتغالي تعريف فن تسجيل الأهداف.

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وقال اللاعب الأرجنتيني الدولي السابق ، الذي أصبح الآن مدرب عملاق الدوري الإسباني أتلتيكو مدريد ، للاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم ، عندما سئل عن رأيه بشأن ميسي ومارادونا:

"إنهم مختلفون. أحدهم آلة تسجيل الأهداف. لقد عانيت يوميًا في السنوات الأخيرة [ على يد ميسي].

"و الآخر [مارادونا] ممثلًا لكرة القدم الأرجنتينية. واليوم يبدو أن ميسي ، الأكثر نضجًا ، لكنني أعتقد أنهما قادرين على اللعب في فريق واحد إذا كان هذا ممكنًا"."

وعما إذا كان ليدفع بكريستيانو رونالدو تابع"إضافة كريستيانو ستكون أكثر تعقيدًا. ستبدأ ظهور ثغرات "

وأضاف "أقول دائمًا أنه إذا لم يجرٍ [لاعب] واحد ، فلا بأس ، لاعبان الأمر صعب، ثلاثة الأمر مستحيل".

خدم سيميوني هذه الخطة جيدًا طوال مسيرته التدريبية ، مع تشكيل فريق أتلتيكو مدريد.

وقال سيميوني ، رداً على اتهامات بأن أتلتيكو أصبح محظوظاً في أنفيلد: "كرة القدم تشبه الملاكمة لأنك يجب أن تعرف متى يحين الوقت للهجوم. في أتلتيكو ، نعرف الفضائل التي لدينا كفريق.

"المثال هو عندما لعبنا ضد ليفربول ، فريق هائل ، كنا نعلم أننا يمكن أن نلحق الضرر بهم. عندما يتحدثون عن كيف كنا محظوظين ، أفكر في فريق خسر 2-0 وسجل ثلاثة أهداف.

"هذا ليس حظًا. يجب تقييم المباريات بشكل عام. ضد ليفربول ، كنا نعلم أن [الفارو] موراتا أصيب وأن الانتكاس سيعود. لقد خسرنا 1-0 ، وارتفع التوتر.

"فكرت:" كيف يمكنني وضع موراتا هناك ، والتمديد ، والإصابة مرة أخرى ؛ وأنا أنتحر ؛ وسوف أتحملها حتى النهاية. " وسارت الأمور على ما يرام: أصيب ، لكنه سجل ".