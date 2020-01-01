"سيميوني لا ترحل" .. جماهير ريال مدريد تسخر من مدرب أتلتيكو

بعد الفوز عليه للمرة الثانية في غضون شهر جماهير ريال مدريد تسخر من الأرجنتيني دييجو سيميوني.

تعرض المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد لسخرية جماهير جاره ريال مدريد خلال مواجهة الفريقين اليوم.

جاء هذا بعد تقدم فريقهم بهدف نظيف للنجم الفرنسي كريم بنزيما، حيث انتهت المباراة بتلك النتيجة ليستمر الملكي في صدارة ترتيب الدوري الإسباني.

وهتفت الجماهير موجهة كلامها للمدرب الخاص بالخصم: "تشولو أرجوك لا ترحل، تشولو أرجوك استمر".

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وبعد انتهاء المباراة تم توجيه السؤال لدييجو سيميوني خلال المؤتمر الصحفي الخاص بها حول تلك الهتافات فكان رده أنه لم يسمع أي شيء.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت لإمكانية مغادرة المدرب الأرجنتيني لتدريب أتلتيكو مدريد بنهاية الموسم الجاري.

وحضرت جماهير ريال مدريد لقاء اليوم بكثافة بحضور بلغ أكثر من 77 ألف متفرج في ملعب سانتياجو برنابيو.

جدير بالذكر أن أتلتيكو مدريد يحتل في الوقت الحالي المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 36 نقطة وقد يتراجع للسابع حال فاز ريالل سوسيداد على ليجانس.



