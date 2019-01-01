سيميوني: لا أعرف موقف كوستا من الإصابة وفخور بالأداء

تعرف على تصريحات سيميوني بعد الفوز على ديبورتيفو ألافيس

أكد دييجو سيميوني، المدير الفني لنادي أتلتيكو مدريد، أنّ الفوز على ديبورتيفو ألافيس له قيمة كبيرة بعد هزيمتين على التوالي.

الروخي بلانكوس سحق ألافيس برباعية نظيفة في الجولة 29 من الدوري الإسباني.

وقال سيميوني في تصريحات عقب المباراة: "كنا نحتاج إلى الفوز في مباراة مثل هذه ضد منافس يقدم موسمًا جيدًا للغاية. أنا سعيد بالاستمرار في المنافسة".

وتابع: "لعبنا خارج أرضنا ولكن قدمنا مباراة جيدة للغاية وصنعنا العديد من الفرص وحرمناهم من خلق هجمات خطيرة على مرمى أوبلاك".

مدرب الروخي بلانكوس أكد أنّ وجود ساؤول يمنح الفريق العمق الذي يحتاجه وظهر ذلك بصورة واضحة في الشوط الأول سواء بتسجيله الهدف أو خلق المساحات.

نهاية المباراة ⏱️



🔴 أتلتيكو مدريد يسحق ديبورتيفو ألافيس برباعية نظيفة في الليجا. pic.twitter.com/mOyJZtQ7S0 — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 30, 2019

وأردف: "لا أعرف موقف دييجو كوستا من الإصابة ولكن الطبيب سوف يخبرنا. أحب توماس بارتي ولعب بصورة رائعة وأعتقد أنّه قدم الإضافة المطلوبة".

واختتم: "ديبورتيفو ألافيس يقاتل في كل مباراة بهدف الفوز والوصول إلى مركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا ونحن في الأمتار الأخيرة لذلك لا يرغبون في إهدار أي فرصة. إنّه فريق رائع بمدرب عظيم".

أتلتيكو مدريد حافظ على المركز الثاني بفارق 10 نقاط عن برشلونة.