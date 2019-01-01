سيميوني: لا أتخيل أتلتيكو مدريد بدون جريزمان

دييجو سيميوني المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد يؤكد أنه لا يتخيل شكل الفريق بدون لاعبه الفرنسي أنطوان جريزمان.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد أنه لا يتخيل رحيل لاعبه أنطوان جريزمان عن صفوف الفريق.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها سيميوني خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة فريقه المقبلة في الليجا ضد ريال بيتيس.

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وقال سيميوني: بكل صراحة أنا غير قلق بشأن جيرزمان، هو قائد الفريق، ودومًا يرد على كل الأحداث من حوله بكرة القدم وبالحقائق".

وأضاف: "ما الذي يريده؟ لدينا في الوقت الحالي مباراة هامة للغاية وأنا متأكد أنه سيرد من خلال الملعب".

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وأكمل: "لا يمكنني أن أتخيل الموسم المقبل بدون جريزمان، هو لديه تعاقد مع النادي وهو واحد من القادة، ويعطي الفريق كل شيء عندما يتواجد معنا، أعتقد أنه سيقدم مباراة عظيمة بالغد، كل ما أتصوره في الفريق يبنى حول جريزمان".

جدير بالذكر أن الأسابيع الماضية كانت قد شهدت صعود أحاديث انتقاله جريزمان لبرشلونة بنهاية الموسم الجاري من جديد بعد أن كانت قد انتهت بتمديده تعاقده مع أتلتيكو مدريد.