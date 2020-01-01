سيميوني: فالفيردي مدرب عظيم والنجاح في برشلونة صعب

تعرف على تصريحات سيميوني حول إقالة فالفيردي

أعلن دييجو سيميوني، المدير الفني لنادي أتلتيكو مدريد، دعمّه لمدرب برشلونة السابق، إرنستو فالفيردي، بعد تعرضه للإقالة منذ أيام وقدوم كيكي سيتين.

فالفيردي هو أول مدرب لبرشلونة يتعرض للإقالة في منتصف الموسم منذ 2003 حينما غادر فان جال النادي الكتالوني.

وقال سيميوني في المؤتمر الصحفي لمباراة إيبار: "أحترم قرار برشلونة بإقالة فالفيردي لأنّ هذا أمر طبيعي في كرة القدم، ولكنّه لا يقلل من إرنستو، إنّه مدرب عظيم".

وأوضح: "لقد غادر برشلونة متصدرًا للدوري الإسباني ووصل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، ولكن الأمر مع الفريق الكتالوني لا يكون سهلًا على الإطلاق".

المدرب الأرجنتيني أكد أنّ فالفيردي شخص رائع ومدرب ناجح وتمنى له التوفيق في المستقبل والعودة للعمل قريبًا مع أحد الفرق المختلفة.

وتطرق للحديث عن جواو فيليكس بقوله: "إنّه لا يزال بعمر 20 عامًا وظهر بمستوى جيد في السوبر الإسباني ونحن نؤمن بقدراته وإمكانياته وأنّه قادر على مساعدتنا في المستقبل. أراه يتطور كل يوم".

واختتم: "قلت من قبل إن ما قام به فيدي فالفيردي في نهائي السوبر هو القرار الصحيح، نهائي السوبر كان متوازنًا وقدمنا مباراة جيدة وحاليًا لا نفكر في الخسارة وإنما في لقاء إيبار والجميع مستعد للعودة والمنافسة في الليجا".

جدير بالذكر أنّ فالفيردي حصل على البطاقة الحمراء في مباراة أتلتيكو مدريد بعد عرقلة ألفارو موراتا مما تسبب في اتجاه المباراة إلى ركلات الجزاء وفوز البلانكوس.