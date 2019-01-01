سيميوني: غير ملزم بالدفع بكل لاعب لمدة ٩٠ دقيقة

دييجو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو مدريد يرد على الانتقادات الموجهة له بشأن استبدال موراتا وجواو فيليكس في مواجهة سيلتا فيجو.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد المدير الفني الأرجنتيني دييجو سيميوني مدرب فريق أتلتيكو مدريد أن فريقه حاول اليوم تحقيق الفوز بشتى الطرق أمام سيلتا فيجو في الجولة الخامسة من الليجا.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها سيميوني وأكد خلالها أن فريقه لم يقدم أفضل ما لديه بالرغم من تكرار المحاولات، كما أكد على أحقيته في اتخاذ قرارات التغييرات في أي وقت يراه مناسبًا لأي لاعب.

وقال سيميوني: "لا يوجد عقد لأي لاعب ينص على مشاركته لمدة ٩٠ دقيقة في كل مباراة وفيليكس قام بعمل رائع حتى قررت أن يخرج من الملعب".

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وأضاف: "لقد جئنا لهنا بعدما قدمنا مجهودًا كبيرًا يوم الأربعاء أمام يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا ورغبتنا في تحقيق الفوز بالمباراة جعلتنا متسرعين".

وأكمل: "لم نستطع أن نحقق الفوز فسيلتا فيجو قاموا بعمل رائع في الدفاع وفي الشوط الأول كنا في نفس المستوى معًا لكن الثاني حاولنا بكل الطرق أن نجد الهدف ولم يحدث".

جدير بالذكر أن لقاء اليوم كان قد انتهى بالتعادل السلبي دون أهداف بين الفريقين ليرتفع رصيد الفريق للنقطة رقم ١٠ في المركز الأول بجوار إشبيلية وغرناطة.