سيميوني عن أزمة فينيسيوس: إنه المجتمع الذي نعيش فيه!

المدرب الأرجنتيني كشف موقف أوبلاك من اللعب أمام ريال

كشف دييجو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد، عن جاهزية حارس الفريق يان أوبلاك لخوض الديربي أمام ريال، معلقًا على أزمة الجناح البرازيلي فينيسيوس جونيور.

أتلتيكو يستعد لاستضافة ريال مدريد، غدًا، الأحد، على ملعب سيفيتاس ميتروبوليتانو، في إطار الجولة السادسة من عمر الدوري الإسباني، في ديربي مدريدي جديد يطمح فيه أصحاب الأرض لإفساد البداية المميزة للجار اللدود.

العديد من القضايا الشائكة تطرق لها سيميوني خلال حديثه في المؤتمر الصحفي للديربي، منها موقف النجم الفرنسي أنطوان جريزمان ولعبه في آخر 30 دقيقة فقط، والعنصرية التي عانى منها فينيسيوس جونيور لاعب ريال بسبب احتفالاته الراقصة.

وقال سيميوني عن جريزمان:"موراتا وجواو فيليكس يقدمان مستويات جيدة، وهو يظهر بصورة مميزة في آخر 30 دقيقة لأنه يمنحنا خواص مختلفة في الهجوم وهذه الطريقة التي نعتمد عليها في الوقت الحالي لإدارة خط هجومنا".

وعن أزمة فينيسيوس:"نحن بشر وهذا المجتمع الذي نتشارك فيه جميعًا".

الإصابات بفريقه:"يان أوبلاك جاهز لخوض الديربي، الإصابات كلفتنا الكثير الموسم الماضي خاصة لسافيتش وخيمينيز، ونأمل ألا يتكرر هذا الأمر مرة أخرى هذا الموسم".

وعن رأيه في ريال مدريد:"لديهم فريق استثنائي مع لاعبين شباب يمرون بمرحلة انتقالية، الفوز بالنسبة لهم أصبح مثل العادة، لذلك علينا التركيز ضدهم في هذه المباراة ونلعب بطريقتنا".

جدير بالذكر أن ريال يحتل المركز الأول بالليجا بـ15 نقطة بعد 5 جولات حتى الآن، بينما يأتي أتلتيكو بالمركز السابع بـ10 نقاط.