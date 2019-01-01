سيميوني: عقوبة كوستا مبالغ فيها والموسم الحالي درس للجميع

تعرف على رأي سيميوني في عقوبة كوستا وإيقافه 8 مباريات

أكد دييجو سيميوني، المدير الفني لنادي أتلتيكو مدريد، أنّ عقوبة دييجو كوستا مبالغ فيها مشيرًا إلى أنّ الفريق يحتاج للتعلم من أخطاء الموسم الحالي.

وكان كوستا قد تعرض للطرد المباشر ضد برشلونة من قبل حكم اللقاء جيل مانزانو وهو ما تسبب في معاقبته بالإيقاف 8 مباريات.

وقال سيميوني في المؤتمر الصحفي لمباراة سيلتا فيجو: "أرى أنّ العقوبة على كوستا مبالغ فيها وسوف نقوم بالاستئناف على القرار".

وتابع: "سوف نعتمد على مراجعات لتقرير الحكم ورصد الكاميرات لما قاله كوستا وكل التفاصيل الأخرى لخفض العقوبة".

انتهاء موسم كوستا مع أتلتيكو مدريد🤦‍♂️ pic.twitter.com/lLkdczoMle

— جول العربي - Goal (@GoalAR) April 11, 2019

المدرب الأرجنتيني رأى أنّ موسم كوستا الحالي لم يكن جيدًا نظرًا لكثرة الإصابات ولكن الأهم التركيز على الفترة المقبلة.

وأردف: "لا أستطيع أن أقول إن الموسم الحالي جيد أو سيء، لقد حققنا السوبر الأوروبي ولكن عانينا بعد ذلك ونحتاج للإستفادة مستقبلًا من الأخطاء التي ارتكبناها في الفترة الاخيرة".

واختتم: "أفضل شيء في الموسم المقبل هو أنني سأمتلك جميع اللاعبين في الفترة التحضيرية، فكأس العالم جعلني اضطر لعدم الاعتماد على جميع الأساسيين".

وكان جيل مانزانو، حكم مباراة برشلونة، قد ذكر في تقريره الرسمي أنّ كوستا أهان والدته قائلًا: "سوف أتغوط على والدتك العاهرة" وهو ما دفع الحكم لطرده مباشرة.

جدير بالذكر أنّ كوستا نفى إهانته للحكم مؤكدًا أنّ هذه العبارات كان يقصد بها نفسه وليس أحد آخر.

وخسر الروخي بلانكوس بثنائية نظيفة من برشلونة ليبتعد النادي الكتالوني بصدارة الليجا بفارق 11 نقطة.