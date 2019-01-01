سيميوني: طريقة لعب ليفركوزن رائعة وأبحث عن أفضل تشكيلة لهزيمتهم

سيميوني يشيد بليفركوزن قبل المواجهة المنتظرة مساء غد

فيسبوك تويتر بلال محمد

أشاد دييجو سيميوني المدير الفني لنادي أتليتكو مدريد، بقوة خصمه المنتظر في دوري أبطال أوروبا باير ليفركوزن، مبدياً إعجابه بطريقة لعبهم.

ويلعب أتليتكو مدريد، أمام باير ليفركوزن مساء غد الثلاثاء في إطار مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وقال سيميوني في المؤتمر الصحفي للمباراة: "ليفركوزن لديهم طريقة لعب منظمة، إنهم يلعبون دائماً بشخصية قوية، كما أن لديهم العديد من اللاعبين الرائعين".

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وواصل: "ما أريده هو الوصول إلى أفضل تشكيلة يمكنها تحقيق ما نحتاج إليه في المباراة، لدينا في الفريق حالياً بعض اللاعبين في حالة بدنية رائعة".

وتابع: "علينا أن نلعب مباراة مهمة وصعبة للمشجعين، ونلعب بأسلوبنا وبالطريقة التي نشعر بها بالراحة".

جدير بالذكر ان أتليتكو مدريد يحتل المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد أربع نقاط، خلف يوفنتوس المتصدر بفارق الأهداف.