سيميوني: سأرحل عن أتلتيكو مدريد، والتنافس ليس سهلًا هنا!

أكد الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني لنادي أتلتيكو مدريد أن استمراره في النادي العاصمي لن يكون للأبد.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها ضمن فيلم تسجيلي لصالح شبكة "أمازون برايم"، وتطرق خلاله للمنافسة على الدوري ومستقبله.

وقال سيميوني: "لقد مرت العديد من السنوات، ثلاثة كلاعب بعدها عامين ونصف، والآن حوالي عشر سنوات، حياتي تتمحور حول أتلتيكو مدريد".

وأضاف: "لكن في أحد الأيام سيتوجب علي أن أرحل، سأترك كل شيء ينتهي، أتمنى أن يكون ذلك برضا جميع الأطراف، ومن أجل مصلحتهم".

وأردف: "تحقيق الدوري ليس سهلًا، لقد قمنا بذلك في 1998 ثم مر 18 عامًا حتى كررناها، وبعدها مر سبعة أعوام أخرى، ليس من السهل التنافس مع برشلونة وريال مدريد ويوفنتوس وبايرن ميونخ".

وأردف: "شعار مباراة تلو الأخرى جاء بعد بدايتي السيئة مع الفريق، أخبروني إنني سأرحل لو لم أتواجد في أحد المراكز الأولى الثلاثة، بعد ذلك تبعنا الشعار وهذا ما حدث".

جدير بالذكر أن أتلتيكو مدريد يحتل في الوقت الحالي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 36 نقطة على بعد 14 نقطة من الصدارة.