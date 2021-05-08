سيميوني: ريال مدريد وإشبيلية؟ لن أشاهدها وسأذهب للعشاء مع العائلة

ماذا قال دييجو سيميوني بعد مواجهة برشلونة؟

قال المدير الفني الأرجنتيني دييجو سيميوني مدرب نادي أتلتيكو مدريد إنه لا يشاهد مباريات ريال مدريد بسؤاله عن المواجهة المقبلة للملكي أمام إشبيلية، والسبب في ذلك أنه لا يستمتع بالمشاهدة بقدر بعض الأشياء الأخرى.

جاء ذلك في تصريحات التشولو عقب التعادل السلبي دون أهداف بين برشلونة وأتلتيكو مدريد مساء اليوم على ملعب كامب نو، والذي صب في صالح الفريق الملكي فيما يخص المنافسة على لقب الدوري الإسباني.

المباراة التي كان منتظر منها أن تفرز لنا "شكل لبطل" هذا الموسم انتهت على التعادل السلبي بين برشلونة وأتلتيكو مدريد لتكون كرة الصدارة في ملعب ريال مدريد الذي تنتظره قمّة أخرى أمام إشبيلية

ورفع سيميوني بالأمس راية التحدي في وجه برشلونة قبل المواجهة الساخنة التي جمعتهما مساء اليوم، والتي سترسم بشكل كبير ملامح المنافسة على لقب الدوري الإسباني، ولكنه لم يحقق الفوز المنشود.

ماذا قال سيميوني حول المنافسة؟

وعقب المباراة قال سيميوني: "لقد جئنا إلى برشلونة للعب مباراة شعارها هو العمل الجماعي وسارت الأمور كما توقعنا بالفعل، لقد واجهنا الهجمات بعد استعادة الكرة، مع شوط أول رائع وشوط ثانٍ أكثر قليلاً.

وأضاف: "المنافسة شرسة للغاية، لقد كان موسمًا رائعًا على كافة الأصعدة ومليء بالإثارة، هناك أربعة فرق تتطلع إلى إنهاء السباق في المركز الأول لذلك تبدو المنافسة على أعلى مستوى ممكن".

وحول استحقاق الفريق للفوز أو الأمر ذاته بالنسبة لبرشلونة قال المدير الفني الأرجنتيني: "لا أهتم بمثل هذه الأشياء، أعتقد أننا قدمنا ​​مباراة جيدة، برشلونة كان يسعى لإلحاق الأذى بن".

وماذا قال عن المنافسين؟

وقال التشولو بخصوص المنافسين له على لقب الدوري الإسباني هذا الموسم: "برشلونة؟ إنه فريق رائع للغاية، حيث يقوم رونالد كومان بعمل رائع وأعتقد أنهم سيتنافسون، لقد فازوا بكأس الملك ولديهم فرصة للفوز بالليجا"..

وحول الفريق الملكي والجار اللدود أكد: "ريال مدريد سيتنافس حتى النهاية بكل تأكيد كما هو الحال دائمًا وكما يفعل في الفترة الأخيرة، قد ينضم إشبيلية إلى السباق غدًا إذا فاز".

وتابع: "الشيء الوحيد الذي طلبت من اللاعبين القيام به هو اللعب وأن يكونوا على طبيعتهم، لقد فعلوا ذلك اليوم ويسعدني ذلك لأن نجاحنا هو أن نكون قادرين على المنافسة كل عام حيث نتنافس".

هل سيشاهد سيميوني مباراة ريال مدريد وإشبيلية؟

وقال سيميوني بخصوص حرصه على مشاهدة مباراة ريال مدريد وإشبيلية والتي ستقام مساء الغد والتي تضم فريقين من الأربعة أندية المتنافسة على لقب الدوري الإسباني: "لن أشاهدها".

وأردف: "لا أعتقد أنني سأشاهدها بكل صراحة، أنا لا أشاهد المباريات ولا أستمتع بها وأفضل عدم مشاهدتها، لا أستمتع بها كثيرًا ولذلك أفضل القيام بأشياء أخرى".

واسترسل: "لن يتغير الأمر كثيرًا إذا شاهدت المباراة، أفضل أن أكون مع العائلة لتناول العشاء والاستعداد ليوم الاثنين، والعمل الذي ينتظرنا في التدريبات، حيث نحتاج إلى لعب مباراة جيدة."

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