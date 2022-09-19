سيميوني: ريال مدريد دافع مثل أتلتيكو مع كوستا .. وأنشيلوتي يرد

تصريحات متبادلة بين دييجو سيميوني وكارلو أنشيلوتي بعد ديربي مدريد.

تحدث الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني لنادي أتلتيكو مدريد عن هزيمته أمام غريمه ريال مدريد، في المباراة التي أقيمت على ملعب "سفيتاس ميتروبوليتانو" في الدوري الإسباني.

أتلتيكو مدريد خسر الديربي على أرضه أمام ريال مدريد بهدفين مقابل هدف، في قمة الجولة السادسة من منافسات موسم 2022-23 في الدوري الإسباني.

سيميوني انتقد أداء ريال مدريد ضمنيًا خلال تصريحات ما بعد المباراة، مؤكدًا أن النادي الملكي لعب بنفس أسلوب دفاع فريقه قبل عدة سنوات.

ماذا قال سيميوني؟

سيميوني في المؤتمر الصحفي بعد المباراة، والذي نقلته صحيفة "ماركا" الإسبانية، قال: "ريال مدريد يلعب الهجمات المرتدة بسرعة كبيرة تتجاوز الموهبة التي يملكها الفريق".

وأضاف: "أعتقد أننا حاولنا دائمًا عدم ترك المباراة، وفي الشوط الثاني قمنا بتحسين الحدة، وبعد التغييرات فإن الفريق حصل على المزيد من الحياة، لكن إذا لم تكن لديك الحدة المناسبة ضد ريال مدريد فالأمر واضح".

وأضاف: "لقد كانت مباراة مهمة، واللاعبون قاموا بعمل جيد، وكان لدي شعور بأننا لم نفقد المباراة رغم التأخر بهدفين، القوة كانت رائعة، ورؤية ريال مدريد يتراجع بهذا الشكل في الدفاع ويلعب على الهجمات المرتدة ذكرني بالفريق الذي كان لدينا مع دييجو كوستا، عندما انتقدونا في ذلك الوقت".

أنشيلوتي يرد!

كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد سلط الضوء على الأداء الرائع الذي قدمه فريقه، وأشاد بنجوم الفريق الشباب، ورد بامتنان على الثناء التي قدمه سيميوني على أداء ريال مدريد الدفاعي.

وقال: "سيميوني، نحن نحيا بعضنا البعض قبل المباراة، هذه عادة جيدة".

وأضاف: "كرة القدم المثالية هي في تسجيل أكبر عدد ممكن من الأهداف وعدم قبول أي هدف، الكمال غير موجود".

وتابع ردًا على سيميوني: "نعم، دافعنا وتراجعنا إلى الخلف، ونحن معتادون على ذلك، لقد أزلنا خطر قيام جريزمان أو جواو فيليكس بكسر الخطوط".

وأردف: "الكتلة المنخفضة للفريق سمحت لنا بالسيطرة على أتلتيكو جيدًا، إذا قال سيميوني أننا دافعنا جيدًا، أقول له شكرًا، إنها مجاملة".

وتحدث الإيطالي عن وضع فينيسيوس جونيور قائلًا: "لقد كانت لحظة صعبة للفريق بعد ذلك الضغط في النهاية، لكن فينيسيوس لا يمكن إخراجه لأن موهبته سمحت لنا بالتقدم 2-0، والفوز بالديربي".

واختتم أنشيلوتي تصريحاته بالحديث عن المنافسة في الدوري الإسباني قائلًا: "برشلونة يقدم أداءً جيدًا، ونحن أيضًا، وأتلتيكو خسر أمامنا، هذا الموسم غريب جدًا، لا نعرف ما يمكن أن يحدث بعد كأس العالم، ما حدث مع أتلتيكو يمكن أن يحدث لنا، إنه دوري تنافسي جدًا".