سيميوني: رحيل هيرنانديز كان أكثر ألمًا من جريزمان

سيميوني يتحدث عن ما فقده أتلتيكو مدريد برحيل لوكاس هيرنانديز وأنطوان جريزمان

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قال دييجو سيميوني المدير الفني لنادي أتلتيكو مدريد إن الاستغناء عن خدمات أنطوان جريزمان كان مؤثرًا، ولكن رحيل لوكاس هيرنانديز كان أكثر ألمًا وتأثيرًا.

وكان لوكاس هيرنانديز قد رحل عن صفوف الروخيبلانكوس خلال موسم الانتقالات الصيفية الأخيرة لينضم إلى صفوف بايرن ميونيخ الألماني في صفقة قياسية بلغت حوالي 82 مليون يورو.

وفي الميركاتو ذاته، رحل أنطوان جريزمان إلى برشلونة بعدما دفع الفريق الكتالوني الشرط الجزائي لكسر عقده والذي بلغ 120 مليون يورو.

وحول ذلك، أكد دييجو سيميوني أن أتلتيكو مدريد تأثر برحيل لوكاس هيرنانديز أكثر من تأثره برحيل جريزمان، رغم أن كليهما كان مهمًا للفريق.

وأضاف: "الأمر من الممكن أن يكون عاطفيًا بعض الشيء، لقد كان لوكاس ابنًا للأكاديمية وكبر ونضج وتعلم الكثير من الأشياء هنا، كان من الصعب رؤيته يرحل"

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وتابع: "جريزمان لاعب رائع ومتواضع إلى حد كبير، لا يتحدث كثيرًا ويهتم بكرة القدم أكثر من أي شيء، أظن أن نجاحه في برشلونة سيكون مسألة وقت لا أكثر، ولكن هذا بات يعتمد على فالفيردي ليس أنا"

وأردف: "نمتلك العديد من اللاعبين المميزين وسعيد بالفرصة التي حصل عليها بعض من كانوا بدلاء في الموسم الماضي، توماس بارتي أصبح عنصرًا مميزًا وهذا يسعدني كثيرًا"

يذكر أن أتلتيكو مدريد قد تعاقد مع عدد من اللاعبين خلال سوق الانتقالات الصيفية الأخيرة، كان أبرزهم جواو فيليكس ودييجو يورينتي وكيفين تريبييه.