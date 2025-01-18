سيميوني بعد الخسارة: لا أوافق أوبلاك.. وبرشلونة خير مثال لكم!

سيميوني يختلف مع حارس فريقه...

رفض دييجو سيميوني، المدير الفني لنادي أتلتيكو مدريد، الاتفاق مع حارس فريقه يان أوبلاك، الذي يرى أن الإرهاق والتعب البدني، سبب خسارة الفريق أمام ليجانيس.

وسقط أتلتيكو مدريد، في فخ الخسارة من ليجانيس، مساء اليوم السبت بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن مواجهات الجولة الـ 20 من الدوري الإسباني.

وقال سيميوني، في تصريحات عقب اللقاء: "لا أتفق مع أوبلاك، فيما قاله على الإطلاق، فريقنا كان يتمتع بالطاقة والحيوية، وكان ليجانيس، أفضل في الكرات الثابتة، وبشكل عام قدمنا مستويات جيدة، ولم نكن نعاني من الناحية البدنية".

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وتطرق المدرب الأرجنتيني، للحديث عن الصراع على لقب الدوري هذا الموسم وقال: "في العام الذي حققنا فيه الدوري خسرنا أمام ليفانتي، يمكنك الفوز والخسارة أمام أي فريق، خسر برشلونة، هذا الموسم خمس مباريات وهم من أفضل الفرق، لم يكن من المفترض أن يخسروا أي مواجهة".

جدير بالذكر أن أتلتيكو مدريد، تجمد رصيده بعد خسارة اليوم عند النقطة 44 في صدارة ترتيب الليجا، وبفارق نقطة عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني، وست نقاط عن برشلونة، صاحب المركز الثالث.