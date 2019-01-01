سيميوني: تجديد أوبلاك يسير على ما يرام

دييجو سيميوني مدرب أتليتيكو مدريد يتحدث حول تجديد عقد حارسه يان أوبلاك

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قال المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني إن تجديد عقد حارس المرمى الدولي السلوفيني يان أوبلاك مع أتليتيكو مدريد يسير في مساره الصحيح.

وكان سيميوني قد تحدث مساء اليوم السبت في مؤتمر ما بعد المباراة الخاص بمواجهة فريقه أمام سيلتا فيجو.

وفاز أتليتيكو مدريد على سيلتا فيجو على ملعبه واندا ميتروبوليتانو بهدفين نظيفين لحساب الجولة الثانية والثلاثين من الدوري الإسباني.

وقال سيميوني عقب المباراة إنه سعيد بالانتصار الذي كان صعبًا أمام خصم عنيد مثل سيلتا فيجو شكل خطورة كبيرة على كبار الأندية هذا الموسم.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٣ أبريل ٢٠١٩

وأضاف: "الفوز هو خطوة هامة فيما تبقى لنا من مباريات خلال هذا الموسم، لا بد وأن نلعب من أ<ل الفوز بكل مباراياتنا"

وحول الحارس يان أوبلاك قال سيميوني: "على الجميع أن يطمئنوا، مسألة تجديد عقده مع أتليتيكو مدريد تسير في طريقها الصحيح"

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يذكر أن العديد من التقارير الصحفية الإيطالية والإسبانية قد تحدثت حول رغبة الحارس الدولي السلوفيني بالانتقال إلى صفوف يوفنتوس.