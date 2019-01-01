سيميوني: برشلونة يمتلك مدرسة كروية عكس ريال مدريد وتوقعت وجهة جريزمان

تعرف على تصريحات سيميوني حول برشلونة وجريزمان وريال مدريد

أكد دييجو سيميوني، المدير الفني لنادي أتلتيكو مدريد، أنّ برشلونة لديه فلسفة ومدرسة كروية عكس فريق ريال مدريد مؤكدًا تفهمه لقرار أنطوان جريزمان بارتداء قميص البلوجرانا.

سيميوني سبق وأكد أنّ المنافسة الموسم المقبل ستكون صعبة في ظل وجود برشلونة وريال مدريد.

وقال سيميوني في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "حينما يتولى مدرب تدريب فريق ما يجب عليه النظر إلى تاريخ النادي والفلسفة التي كان يتبعها لسنوات".

وتابع: "هناك فرق مثل برشلونة وأياكس يمتلكان مدرسة كروية منذ قديم الأزل حتى يوفنتوس كذلك، ولكن ريال مدريد لا يمتلك أي مدرسة إنّه فقط يعتمد على المواهب ولاعبين على أعلى مستوى لحصد الالقاب".

وتطرق التشولو للحديث عن رحيل أنطوان جريزمان إلى برشلونة بقوله: "لقد قدّم معنا 5 سنوات رائعة وكان صفقة في غاية الأهمية للفريق وحافظ على تألقه وأن يكون في قمة مستواه طوال فترة تواجده معنا".

واختتم: "حينما جاء وتحدث معي حول رغبته في الرحيل توقعت انضمامه لبرشلونة لأنها الخطوة المنطقية له بعد أتلتيكو. امتلك الكثير من الاحترام له وستبقى علاقتنا الطيبة مستمرة".

جدير بالذكر أنّ أتلتيكو مدريد وقّع مع صفقات مميزة أبرزها جواو فيليكس وهيرموسو وهيكتور هيريرا.