سيميوني: انتقاد ميسي غير عادل وليونيل غير الكرة

دييجو سيميوني المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد يشيد بليونيل ميسي ويدافع عنه ضد الانتقادات المستمرة ضده في الأرجنتين.

فيسبوك تويتر علي رفعت

دافع دييجو سيميوني المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد عن مواطنه الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة ضد الانتقادات التي يتلقاها لعدم تحقيق ألقاب مع منتخب بلاده.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها سيميوني ضمن حوار مع جول.كوم وأكد خلالها أن ميسي كان واحدًا من هؤلاء الذين غيروا كرة القدم.

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وقال سيميوني: “الانتقادات الموجهة لليونيل ميسي غير عادلة، خاصة في الأرجنتين، الجميع يسأل لماذا يظهر بهذا الشكل مع برشلونة وليس مع الأرجنتين، لكن في الواقع الإجابة واضحة".

وأضاف: "هناك في برشلونة من يساعد ميسي من لاعبين، لكن في الأرجنتين ذلك لا يحدث، مثلما هو الأمر مع رونالدو في البرتغال، هم ليسوا ريال مدريد أو يوفنتوس".

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وأكمل: "أنا أحترم الجميع وكل الأراء، لكن ميسي كان قريبًا من حصد كأس العالم، لسوء الحظ خسره، هو لاعب استثنائي رغم كل الانتقادات المستمرة، كم سجل من أهداف وكم كرة ذهبية حصل عليها، وكم من مرة منح برشلونة طريقة جديدة في اللعب، بدونه لن تكون الأمور كما هي".

جدير بالذكر أن سيميوني كان قد ارتبط اسمه بقيادة المنتخب الأرجنتيني في أكثر من مناسبة لكنه في كل مرة يؤكد على التزامه مع أتلتيكو مدريد.