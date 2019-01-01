سيميوني: المنافسة على الليجا لم تنتهي بعد وسنقاتل للنهاية

دييجو سيميوني يتحدث عن حظوظ أتليتيكو مدريد في منافسة برشلونة على لقب الدوري بعد الفوز على إيبار

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

شدد دييجو سيميوني على أهمية الفوز بكل المباريات المتبقية لأتليتيكو مدريد في الدوري الإسباني للاستمرار في منافسة برشلونة.

وكان أتليتيكو مدريد قد انتصر على إيبار عصر اليوم السبت بهدف مقابل لا شيء ليعزز مركزه الثاني على سلم الترتيب.

وسجل النجم الدولي الفرنسي توماس ليمار هدف المباراة الوحيد قبل 5 دقائق فقط من صافرة نهاية المباراة ليخطف ثلاثة نقاط هامة للروخيبلانكوس.

وأكد المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني على أهمية النقاط الثلاثة التي حصدها الفريق اليوم من ملعب إيبار.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٠ أبريل ٢٠١٩

وقال سيميوني: "كانت مباراة قوية وصعبة حتى أنفاسها الأخيرة، لقد عانينا كثيرًا أمام خصم عنيد لنحقق الفوز"

وأضاف: "سنعمل من أجل الفوز بجميع المباريات المتبقية لنا في الموسم الحالي من أجل الاستمرار في المنافسة"

وتابع: "برشلونة يمتلك أكبر الحظوظ في التتويج بلقب الدوري، ولكن المنافسة لن تنتهي بعد وعلينا أن نقاتل حتى النهاية"

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يذكر أن أتليتيكو مدريد كان قد خسر أمام برشلونة في كامب نو بهدفين للا شيء منذ أسبوعين لتتلاشى حظوظه في المنافسة على لقب الليجا.