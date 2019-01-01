سيميوني: المنافسة مع برشلونة وريال مدريد صعبة للغاية

تعرف على تصريحات سيميوني حول توقعاته للموسم المقبل

أكد دييجو سيميوني، المدير الفني لنادي أتلتيكو مدريد، أنّ المنافسة مع برشلونة والريال لن تكون سهلة مشيرًا إلى صعوبة تقييم التشكيل الحالي لفريقه.

أتلتيكو مدريد كان قد انتصر وديًا على البلانكوس بسباعية مقابل 3 أهداف في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال سيميوني في تصريحات نقلتها صحيفة "آس" الإسبانية: "لا يمكن الحديث عن الموسم المقبل والفريق الحالي لأننا لم نلعب بعد مباريات رسمية، الحكم الحقيقي سيكون بعد انتهاء الموسم لنعرف إن كانت المجموعة الحالية قادرة على التنافس من عدمه".

وتابع: "أتلتيكو مدريد دائمًا يعاني في الليجا لأننا ننافس مع العملاقين برشلونة والريال ومن الصعب التغلب عليهما لكن هدفنا يبقى هو المنافسة ومحاولة تحقيق الألقاب".

التشولو أشار إلى أن قدرة الروخي بلانكوس على تحقيق المركز الثاني في الأعوام الأخيرة تدفعه نحو الطموح للفوز بالدوري الإسباني مرة أخرى رغم الصعوبات.

واختتم: "الأمور حتى الآن تسير بصورة رائعة وجربت العديد من الأفكار في الفترة التحضيرية وأعتقد أن الفريق جاهز لتقديم موسمًا مميزًا".

جدير بالذكر أنّ أتلتيكو مدريد وقّع مع صفقات مميزة أبرزها جواو فيليكس وهيرموسو وهيكتور هيريرا.